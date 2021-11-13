РБКВ «Авито» назвали города с максимальным ростом цен на новостройкиЛидером по росту цен на новостройки стал Сочи, где первичный «квадрат» подорожал в 2,2 раза.РБКВторое место поделили Севастополь и Омск (оба города — в 1,6 раза).РБКСпрос на новостройки (оценивается в «Авито» как число обращений за контактами продавца) в целом по крупным городам России в третьем квартале 2021 года был на 25% ниже, чем в тот же период 2020-го.РБКВ ноябре россияне снова начали скупать недвижимость.Экономика сегодняЧитать далееСвернутьПолитическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаЭкономика сегодняФАНПодробнее о событииБрянск оказался среди лидеров по росту цен на новостройкиГородской32 (Брянск)11:03В «Авито» назвали города с максимальным ростом цен на новостройкиРБКвчера в 06:34Самое цитируемоеСочи возглавил рейтинг городов по темпам роста цен на жильеПолитическая Экспертиза10:55Брянск обогнал Москву по росту цен на новостройкиБрянскToday09:13Сочи и Севастополь стали лидерами по росту цен на новостройкиФАН06:45Сочинские новостройки стали лидерами по темпам подорожания в РоссииЭкономика сегодня09:27Показать ещёОценить5Поделиться