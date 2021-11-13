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В «Авито» назвали города с максимальным ростом цен на новостройки

Лидером по росту цен на новостройки стал Сочи, где первичный «квадрат» подорожал в 2,2 раза.
РБК
Второе место поделили Севастополь и Омск (оба города — в 1,6 раза).
РБК
Спрос на новостройки (оценивается в «Авито» как число обращений за контактами продавца) в целом по крупным городам России в третьем квартале 2021 года был на 25% ниже, чем в тот же период 2020-го.
РБК
В ноябре россияне снова начали скупать недвижимость.
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Брянск оказался среди лидеров по росту цен на новостройки
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