Президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что финансовое учреждение может предоставить кредит в размере $500 млн в ближайшее время и ещё один, на $200 млн, в конце марта.
"Президент Мэлпас также отметил, что Всемирный банк работает над подготовкой новых и реструктуризацией существующих проектов, чтобы предоставить дополнительно $200 млн в качестве поддержки с быстрым выделением средств к концу марта", - говорится в сообщении.