Президент Всемирного банка ( ВБ ) Дэвид Мэлпас в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что финансовое учреждение может предоставить кредит в размере $500 млн в ближайшее время и ещё один, на $200 млн, в конце марта.