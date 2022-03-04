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ВБ рассматривает возможность предоставления Украине кредитов на $700 млн

Президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что финансовое учреждение может предоставить кредит в размере $500 млн в ближайшее время и ещё один, на $200 млн, в конце марта.
RT на русском
В разговоре Мэлпас подтвердил, что в пятницу совет директоров банка рассмотрит вопрос предоставления Киеву дополнительного кредита.
ТАСС
"Президент Мэлпас также отметил, что Всемирный банк работает над подготовкой новых и реструктуризацией существующих проектов, чтобы предоставить дополнительно $200 млн в качестве поддержки с быстрым выделением средств к концу марта", - говорится в сообщении.
ТАСС
Глава ВБ сообщил о создании многостороннего донорского целевого фонда (МДЦФ) "для содействия направлению Украине грантовых ресурсов от доноров".
ТАСС

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