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В «Белгоспищепроме» заявили о полном обеспечении Белоруссии солью и маслом

Жителям Белоруссии не угрожает нехватка сахара, соли и масла.
ФАН
"С учетом ситуации, складывающейся на Украине, вопрос обеспечения солью сегодня находится на контроле у правительства", - сказал Жидков.
РИА Новости
"Сегодня достаточно большой спрос на продукцию "Мозырьсоли" как в Российской Федерации, так и частично в том же Евросоюзе", - заявил глава "Белгоспищепрома".
Интерфакс
Глава "Белгоспищепрома" также отметил, что подсолнечное масло и семена подсолнечника для дальнейшей переработки традиционно завозятся в Белоруссию из РФ, поэтому дефицит продукта внутреннему рынку не грозит.
РИА Новости

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