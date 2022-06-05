ИнтерфаксВ «Белгоспищепроме» заявили о полном обеспечении Белоруссии солью и масломЖителям Белоруссии не угрожает нехватка сахара, соли и масла.ФАН"С учетом ситуации, складывающейся на Украине, вопрос обеспечения солью сегодня находится на контроле у правительства", - сказал Жидков.РИА Новости"Сегодня достаточно большой спрос на продукцию "Мозырьсоли" как в Российской Федерации, так и частично в том же Евросоюзе", - заявил глава "Белгоспищепрома".ИнтерфаксГлава "Белгоспищепрома" также отметил, что подсолнечное масло и семена подсолнечника для дальнейшей переработки традиционно завозятся в Белоруссию из РФ, поэтому дефицит продукта внутреннему рынку не грозит.РИА НовостиЧитать далееСвернутьИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаАБНАгротаймЭкономика сегодняФАНПодробнее о событииБелоруссия способна полностью обеспечить себя солью и растительным масломАБН00:17Белоруссия не останется без подсолнечного масла благодаря РоссииАгротайм23:53В «Белгоспищепроме» заявили о полном обеспечении Белоруссии солью и масломИнтерфаксвчера в 16:11Белорусский концерн исключил дефицит сахара, соли и масла в странеФАН19:22Глава «Белгоспищепрома»: дефицит соли, сахара и масла Белоруссии не грозитИА Красная Веснавчера в 16:21Белоруссия «защитилась» от дефицита соли и сахараЭкономика сегодня20:41Концерн «Белгоспищепром»: Белоруссии не грозит дефицит сахара, соли и подсолнечного маслаПРАЙМвчера в 14:07Показать ещёОценить63Поделиться