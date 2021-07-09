В Белоруссии вступил в силу указ о конфискации валюты
Указ президента Белоруссии Александра Лукашенко от 20 апреля, позволяющий Нацбанку в случае угрозы экономической безопасности начать конфискацию валюты и вводить различные валютные ограничения, вступил в силу.В источнике
С чего всё началось
Указ президента Белоруссии Александра Лукашенко от 20 апреля
, позволяющий Нацбанку в случае угрозы экономической безопасности начать конфискацию валюты и вводить различные валютные ограничения, вступил в силу.