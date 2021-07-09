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В Белоруссии вступил в силу указ о конфискации валюты

Указ президента Белоруссии Александра Лукашенко от 20 апреля, позволяющий Нацбанку в случае угрозы экономической безопасности начать конфискацию валюты и вводить различные валютные ограничения, вступил в силу.В источнике

С чего всё началось

Указ президента Белоруссии Александра Лукашенко от 20 апреля
, позволяющий Нацбанку в случае угрозы экономической безопасности начать конфискацию валюты и вводить различные валютные ограничения, вступил в силу.

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В Белоруссии вступил в силу указ о конфискации валюты

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В Белоруссии вступил в силу указ о конфискации валюты

Газета.Ru10:32

Указ Лукашенко о конфискации валюты начал действовать в Белоруссии

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Указ о конфискации валюты вступил в силу в Белоруссии

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В Белоруссии вступил в силу указ о конфискации валюты

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