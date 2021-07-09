Сыгравшая принцессу Диану звезда сериала «Корона» сменила гендерную идентичность

Британская актриса Эмма Коррин, полюбившаяся зрителям по роли принцессы Дианы в сериале "Корона", призналась, что в ее жизни настали большие перемены, сменив при этом местоимение, с которым к ней можно обращаться, на "они".