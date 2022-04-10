Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили обстрел поселка Новоайдар в Луганской народной республике, использовав комплекс "Точка-У", передает РИА "Новости", ссылаясь на представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Желтый (высокий) уровень террористической опасности вводится в Курской области с 11 апреля в связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов, заявил губернатор региона Роман Старовойт.
Киев умышленно отключил подачу электроснабжения Мелитополя после начала специальной операции ВС РФ на Украине, без электричества осталось более 250 тысяч человек, рассказала РИА Новости мэр города Галина Данильченко.
Судья Владислав Безбородов, отработавший на матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Арсенал» — «Спартак» (0:3), отреагировал на оскорбления в свой адрес от полузащитника туляков Кингза Кангва.