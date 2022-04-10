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В Белоруссии выразили опасение, что санкции уничтожат ключевые отрасли экономики

"На сегодняшний день большая часть объема продукции, которая ранее поставлялась на китайский рынок, уже законтрактована, и направляется железнодорожными маршрутами в КНР", - сказал он.
Интерфакс
В начале декабря 2021 года в санкционный список США попала также "Белорусская калийная компания" – трейдер "Беларуськалия".
Интерфакс
Санкции в отношении "Беларуськалия" ввела также Великобритания, а ЕС – секторальные санкции на поставки части продукции калийной отрасли Белоруссии.
Интерфакс
"Беларуськалий" является единственным производителем хлоркалия в Белоруссии, а также одним из крупнейших поставщиков калийных удобрений на мировой рынок.
Интерфакс

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В Белоруссии санкции Запада назвали экономическим геноцидом
Профиль16:07
В Белоруссии назвали западные санкции экономическим геноцидом
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В Белоруссии выразили опасение, что санкции уничтожат ключевые отрасли экономики
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