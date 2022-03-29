Lenta.ruВ Белоруссии задержано руководство БелВЭБ, дочки российского ВнешэкономбанкаСиловики провели задержание в здании банка в Минске, сообщает Telegram-канал «Белсат».Lenta.ruСреди задержанных значится и председатель правления банка Василий Матюшевский.Lenta.ruБолее 97% акционерного капитала «БелВЭБ» принадлежит российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.РБКНа 1 октября 2021 года по размеру активов (около $1,9 млрд в эквиваленте) БелВЭБ занимал четвертое место среди 24 белорусских банков.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьРБКРБКНовые ИзвестияПодробнее о событии«Наша Нива» узнала о задержании руководителей белорусской «дочки» ВЭБ.РФРБКвчера в 11:02Силовики в Белоруссии задержали руководство «дочки» ВЭБ.РФНовые Известиявчера в 10:44В Белоруссии задержано руководство БелВЭБ, дочки российского ВнешэкономбанкаLenta.ruвчера в 08:27Силовики задержали руководство белорусской «дочки» ВЭБ.РФИнтерфаксвчера в 09:18Показать ещёОценить40Поделиться