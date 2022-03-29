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В Белоруссии задержано руководство БелВЭБ, дочки российского Внешэкономбанка

Силовики провели задержание в здании банка в Минске, сообщает Telegram-канал «Белсат».
Lenta.ru
Среди задержанных значится и председатель правления банка Василий Матюшевский.
Lenta.ru
Более 97% акционерного капитала «БелВЭБ» принадлежит российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.
РБК
На 1 октября 2021 года по размеру активов (около $1,9 млрд в эквиваленте) БелВЭБ занимал четвертое место среди 24 белорусских банков.
Интерфакс

Подробнее о событии

«Наша Нива» узнала о задержании руководителей белорусской «дочки» ВЭБ.РФ
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В Белоруссии задержано руководство БелВЭБ, дочки российского Внешэкономбанка
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