ФАНОфициальный Минск подтвердил скорое заключение нефтяных контрактов с РоссиейРоссия заключит дополнительные контракты на поставку нефти с Белоруссией.ФАНРоссийские экспортеры будут поставлять черное золото по сниженным ценам в рамках поддержки белорусской экономики, отметил Крутой.ФАНВыгодная цена для Минска на российский газ в 2022 году в размере 128,5 доллара за тысячу кубометров станет одним из источников покрытия убытков от санкций Запада, заявил Крутой.ПРАЙМПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва понимает жесткие ответы президента Белоруссии Александра Лукашенко Европе о транспортировке газа.ФАНЧитать далееСвернутьФАНФАНRT на русскомНовостной фронтПодробнее о событииВ Белоруссии рассказали о перспективах поставок нефти на следующий годИА Красная Веснавчера в 14:57В Белоруссии заявили, что НПЗ будут в полном объёме обеспечены сырьём в 2022 годуRT на русскомвчера в 13:00Официальный Минск подтвердил скорое заключение нефтяных контрактов с РоссиейФАНвчера в 12:25Белоруссия заявила о готовности нефтяных контрактов с Россией, НПЗ будут обеспечены сырьемПРАЙМвчера в 11:52Показать ещёОценить13Поделиться