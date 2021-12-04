Будьте в Плюсе

Официальный Минск подтвердил скорое заключение нефтяных контрактов с Россией

Россия заключит дополнительные контракты на поставку нефти с Белоруссией.
ФАН
Российские экспортеры будут поставлять черное золото по сниженным ценам в рамках поддержки белорусской экономики, отметил Крутой.
ФАН
Выгодная цена для Минска на российский газ в 2022 году в размере 128,5 доллара за тысячу кубометров станет одним из источников покрытия убытков от санкций Запада, заявил Крутой.
ПРАЙМ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва понимает жесткие ответы президента Белоруссии Александра Лукашенко Европе о транспортировке газа.
ФАН

Подробнее о событии

В Белоруссии рассказали о перспективах поставок нефти на следующий год
ИА Красная Веснавчера в 14:57
В Белоруссии заявили, что НПЗ будут в полном объёме обеспечены сырьём в 2022 году
RT на русскомвчера в 13:00
Официальный Минск подтвердил скорое заключение нефтяных контрактов с Россией
ФАНвчера в 12:25
Белоруссия заявила о готовности нефтяных контрактов с Россией, НПЗ будут обеспечены сырьем
ПРАЙМвчера в 11:52

Интересное

Манфред Вебер: если Россия нападет на Украину, то газопроводу «Северный поток-2» конец

Глава фракции «Европейской народной партии» (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер пригрозил положить конец «Северному потоку-2» в случае вооруженного конфликта между Россией и Украиной.
Lenta.ru05:38

Татьяна Тарасова призналась, что пока не видит спортивного потенциала у Гном Гномыча

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о спортивной карьере сына Евгения Плющенко Александра, который известен под псевдонимом Гном Гномыч.
Газета.Ru17:19