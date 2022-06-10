По мосту через пункт пропуска "Кани-Курган — Хэйхэ" пошли первые грузовые автомобили — в Китай отправились восемь российских тягачей автопарка ООО "Газпром гелий сервис", работающих на экологически чистом топливе — сжиженном природном газе.
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что республика с освобождением южных регионов Украины и разблокированием транспортных магистралей обрела статус транзитной территории.
Как отмечает Nikkei, США и Европа призывают Китай и Индию воздержаться от закупок российской нефти, однако дешевые российские ресурсы "предоставляют им существенные экономические преимущества на фоне глобального роста цен на энергоносители".
Средняя стоимость проезда по мосту Благовещенск — Хэйхэ для одного автомобиля составит 8700 рублей, она станет ниже, когда мост себя окупит, сообщил журналистам губернатор Амурской области Василий Орлов.