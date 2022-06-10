Будьте в Плюсе

В Благовещенске открыли движение по первому автомобильному мосту между Россией и Китаем

В Благовещенске открыли грузовое движение по первому автомобильному мосту через реку Амур, который связывает столицу Приамурья с городом Хэйхэ в Китае.
Lenta.ru
Церемония прошла по телемосту из студий в Москве, Владивостоке, Пекине, площадок Благовещенска и Хэйхэ.
РИА Новости
По мосту через пункт пропуска "Кани-Курган — Хэйхэ" пошли первые грузовые автомобили — в Китай отправились восемь российских тягачей автопарка ООО "Газпром гелий сервис", работающих на экологически чистом топливе — сжиженном природном газе.
РИА Новости
Согласно техническому заданию, по мосту каждый день смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых машин.
РИА Новости

Подробнее о событии

Посол России в Китае Денисов: мост между Благовещенском и Хэйхэ поможет развитию торговли
РИА Новости02:06
В Благовещенске открыли грузовое движение по первому автомосту между Россией и Китаем
РИА Новости22:20
Самое цитируемое
В Благовещенске открыли первый автомобильный мост между Россией и Китаем
Коммерсантъ00:37
Первый автомобильный мост между РФ и Китаем открыли в Благовещенске
Известия22:37
Между Россией и Китаем открыли первый автомобильный мост
ТАСС23:04
Между Россией и Китаем открыли первый автомобильный мост в Благовещенске
RT на русском22:45
Первый автомобильный мост между Россией и Китаем открыли в Благовещенске
РБК23:35
В Благовещенске открыли первый мост через Амур, связывающий Россию и Китай
РЕН ТВ22:29

Интересное

Сотрудник военкомата в Херсоне сообщил о предательстве руководства ВСУ

Руководство ВСУ бросило военнослужащих, оставшихся после начала спецоперации, в Херсоне без довольствия и возможности эвакуации.
Южный Федеральный01:56

Советник главы Крыма Крючков заявил, что республика обрела статус транзитной территории

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что республика с освобождением южных регионов Украины и разблокированием транспортных магистралей обрела статус транзитной территории.
RT на русском01:57

Nikkei: КНР и Индия увеличивают закупки нефти из России, снижая эффективность санкций

Как отмечает Nikkei, США и Европа призывают Китай и Индию воздержаться от закупок российской нефти, однако дешевые российские ресурсы "предоставляют им существенные экономические преимущества на фоне глобального роста цен на энергоносители".
ТАСС00:46

Средняя стоимость проезда по мосту из России в Китай составит 8700 рублей

Средняя стоимость проезда по мосту Благовещенск — Хэйхэ для одного автомобиля составит 8700 рублей, она станет ниже, когда мост себя окупит, сообщил журналистам губернатор Амурской области Василий Орлов.
RT на русском01:25

В плен к ВС РФ попали боевики ВСУ, причастные к расправе над российским офицером

Раненого офицера украинские боевики взяли в плен.
Pravda.Ru02:03

Блинкен заявил об озабоченности США вынесением в ДНР приговора наемникам

Американская администрация озабочена вынесением смертного приговора троим наемникам судом Донецкой Народной Республики (ДНР), Вашингтон призывает РФ уважать нормы гуманитарного права.
ТАСС20:49

Никак не уходит жир с живота: Проблему решит один продукт

Специалисты советуют в период похудения заменить одни жиры на другие.
Российская газета21:47

Российскому палладию замены пока не нашлось

Российскому палладию замены пока не нашлось Европа в марте приобрела рекордный объем российского палладия, который используется в производстве автокатализаторов.
Коммерсантъ17:37

FT: в ближайшие месяцы экономика ЕС может пострадать на фоне санкций

Рост цен на энергоресурсы и высокие расходы стран ЕС, по мнению аналитиков газеты Financial Times (FT), могут привести европейскую экономику в состояние рецессии.
Коммерсантъ01:55

Матвиенко заявила о готовности РФ преодолеть конфронтацию с Западом без ущерба интересам

Россия и Запад обречены на взаимодействие, поскольку живут на одной планете, для преодоления нынешней конфронтации с западными государствами важно не наносить ущерб собственным интересам России.
Lenta.ru01:18