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В Болгарии опровергли опасные слухи о газе из России

Журналистка Григорова из Болгарии опровергла ряд опасных мифов о поставках газа из России.
АБН
В частности, журналист опровергла заявление пресс-секретаря правительства Болгарии Лены Бориславовой об отсутствии у газопровода "Турецкий поток" ответвлений для Болгарии.
Царьград
Второй миф касается выгоды, которую должна принести Болгарии смена поставщика из-за роста цен на российский газ.
РИА Новости
Григорова объясняет, что подорожание обусловлено формулой оплаты, которая изменилась после иска Еврокомиссии против "Газпрома".
РИА Новости

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