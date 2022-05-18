Президент Хорватии Зоран Миланович намерен отправить письмо с инструкциями послу республики при НАТО Марио Нобило голосовать против вступления Финляндии и Швеции в альянс до тех пор, пока в Боснии и Герцеговине не будет изменено избирательное законодательство, пишет хорватское издание N1.