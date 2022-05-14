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В Британии из-за роста цен магазины традиционной еды сокращают порции

В Британии из-за роста цен на фоне украинского кризиса магазинам традиционной местной еды приходится сокращать порции и переходить на менее популярные виды рыбы.
REGNUM
Магазины рыбы и чипсов «процветали» в Британии во время пандемии коронавируса, потому что люди предпочитали еду на вынос.
URA.Ru
Сообщается, что от 35 до 45% белой рыбы, потребляемой в Великобритании, вылавливается русскими.
URA.Ru
Подорожали треска и пикша в связи с плохим уловом и введением антироссийских санкций.
RuNews24.ru

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FT: жители Великобритании останутся без любимой еды из-за санкций против РФ
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В Британии магазины традиционной еды сокращают порции из-за роста цен
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В Британии из-за роста цен магазины традиционной еды сокращают порции
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