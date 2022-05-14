REGNUMВ Британии из-за роста цен магазины традиционной еды сокращают порцииВ Британии из-за роста цен на фоне украинского кризиса магазинам традиционной местной еды приходится сокращать порции и переходить на менее популярные виды рыбы.REGNUMМагазины рыбы и чипсов «процветали» в Британии во время пандемии коронавируса, потому что люди предпочитали еду на вынос.URA.RuСообщается, что от 35 до 45% белой рыбы, потребляемой в Великобритании, вылавливается русскими.URA.RuПодорожали треска и пикша в связи с плохим уловом и введением антироссийских санкций.RuNews24.ruЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMФАНГЛАС.RUСоловей.ИнфоПодробнее о событииFT: жители Великобритании останутся без любимой еды из-за санкций против РФSolenka.info04:49Жители Великобритании платят за антироссийские санкции отказом от любимой едыФАН04:01FT: В Британии рост цен заставил магазины традиционной еды сокращают порцииBanki Loans04:28Британские магазины местной еды могут закрыться из-за роста цен на продуктыИА Красная Весна04:25В Британии магазины традиционной еды сокращают порции из-за роста ценАБН04:38В Британии из-за роста цен магазины традиционной еды сокращают порцииREGNUM03:33FT: британцы останутся без любимой еды из-за санкций против РФURA.Ru00:13Показать ещёОценить255Поделиться