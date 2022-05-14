Магазины, которые продают «фиш энд чипс», расширяют ассортимент, предлагая покупателям менее известные виды рыбы вроде хека или морской форели, и уменьшают порции, потому что рост стоимости рыбы, которая часто импортировалась из РФ, не прекращается.