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В Британии из-за роста цен магазины традиционной еды сокращают порции

В Британии из-за роста цен на фоне украинского кризиса магазинам традиционной местной еды приходится сокращать порции и переходить на менее популярные виды рыбы.
REGNUM
Магазины, которые продают «фиш энд чипс», расширяют ассортимент, предлагая покупателям менее известные виды рыбы вроде хека или морской форели, и уменьшают порции, потому что рост стоимости рыбы, которая часто импортировалась из РФ, не прекращается.
Экономика сегодня
Магазины рыбы и чипсов «процветали» в Британии во время пандемии коронавируса, потому что люди предпочитали еду на вынос.
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Сообщается, что от 35 до 45% белой рыбы, потребляемой в Великобритании, вылавливается русскими.
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