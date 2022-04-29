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В Британии предложили Европе ввести тарифы на российский газ и не бояться последствий

Газета The Economist рассказала, как Европе обойтись без санкций на импорт российского топлива.
РИА Новости
После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву.
РИА Новости
На этом фоне Москва с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро.
РИА Новости
Отказавшиеся платить в нацвалюте России Польша и Болгария уже лишились российского импорта.
ФАН

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