Страны Евросоюза на следующей неделе могут согласовать проект поэтапного отказа от российской нефти в рамках нового пакета санкций, сообщила в пятницу газета The New York Times со ссылкой на источники.
Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец заявил, что президент РФ Владимир Путин словами об ответе Москвы на любое внешнее вмешательство в события на Украине возродил один из главных страхов НАТО.
«Оперативным штабом принято решение с 16 мая 2022 года снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов из аэропортов России, открытых для международных полётов, в Эквадор»,— цитирует заявление оперштаба РИА Новости.