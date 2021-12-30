К весне в Великобритании в случае отсутствия правительственных мер для смягчения значительно выросших счетов за электричество может рекордно возрасти число домохозяйств, не имеющих возможности оплачивать электричество.
Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц в следующем году приступит к работе в инвестиционной компании Thiel Capital, основанной американским бизнесменом немецкого происхождения Питером Тилем, сообщают европейские СМИ.
QR-коды для посещения заведений общепита и предприятий розничной торговли (кроме аптек, продовольственных магазинов, магазинов, продающих товары первой необходимости) ввели с воскресенья в Санкт-Петербурге.