Будьте в Плюсе

В Британии спрогнозировали самый высокий за 26 лет уровень топливной бедности

К весне в Великобритании в случае отсутствия правительственных мер для смягчения значительно выросших счетов за электричество может рекордно возрасти число домохозяйств, не имеющих возможности оплачивать электричество.
Известия
Как заявили в благотворительной организации, правительственный потолок цен на энергию может привести к увеличению среднего счета за электричество до почти £2 тыс. в год (более 200 тыс. рублей).
Известия
Исполнительный директор National Energy Action Адам Скорер заявил изданию, что число домохозяйств, затронутых топливной бедностью, в апреле "взлетит до небес".
РИА Новости
Аналитики допускают рост тарифов на электричество до 56%.
Известия

Подробнее о событии

Observer: топливная бедность может затронуть рекордное число домохозяйств в Британии
FBM.ru17:43
«Взлетит до небес»: Британии предрекли рекордную «топливную бедность»
РЕН ТВвчера в 15:32
Британии грозит самый высокий уровень «топливной бедности» с 1996 года
News.ru16:37
Guardian: к весне британцы не смогут платить за электричество
Газета.Ru16:32
В Британии спрогнозировали самый высокий за 26 лет уровень топливной бедности
Известия16:59
СМИ: рекордное число домохозяйств в Британии не сможет оплачивать электричество
Московский Комсомолецвчера в 15:28
Observer: топливная бедность грозит затронуть рекордное число домохозяйств в Британии
ПРАЙМвчера в 11:07

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