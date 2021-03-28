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ПолитРоссия

В Британии восхищены тем, как Путин использовал санкции Запада в интересах России

Владимир Путин изящно использовал санкции Запада в интересах России, заметно укрепив экономику страны за последние семь лет. Поэтому новый пакет санкций, которые планируется ввести против страны, не нанесет ей ущерба.В источнике
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В Британии восхищены тем, как Путин использовал Запад в интересах РФ

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Создание экономической крепости РФ в ответ на санкции Запада поразило британцев

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В Британии восхищены тем, как Путин использовал санкции Запада в интересах России

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Путин допустил снятие ограничений по COVID-19 в России к концу лета

Президент Владимир Путин заявил, что при нынешних темпах вакцинации россиян коллективный иммунитет к коронавирусу может сформироваться к концу лета, и тогда можно будет говорить об отмене ограничений.
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