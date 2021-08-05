"Активнее других в этом направлении работают Курганская область, Краснодарский край, Республика Крым, Бурятия, где за прошедшие две недели было открыто от 30 до 50 ярмарок дополнительно, что, бесспорно, является хорошим результатом", - подчеркнул Гордеев.
В свою очередь, первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов рассказал, что аграрный комплекс в этом сезоне увеличит производство картофеля и овощей, что позволит удовлетворить внутренний спрос и стабилизировать цены на внутреннем рынке.
Среди самых богатых женщин из числа звезд шоу-бизнеса Рианна уступает только телеведущей Опре Уинфри, чье состояние составляет 2,7 миллиарда долларов, следует из данных рейтинга Forbes Real-Time, обновляемого в реальном времени.
Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал поражение «красно-белых» в домашнем матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против «Бенфики» (0:2). «Спартак» был слабее «Бенфики», это главное.
Руководителю фракции «Яблоко» в законодательном собрании Санкт-Петербурга Борису Вишневскому отказали в регистрации кандидатом в депутаты законодательного собрания по округу № 2. Соответствующее решение приняла Территориальная избирательная комиссия (ТИК) № 30 Петербурга, сообщает корреспондент РБК.