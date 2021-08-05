Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам «МБХ Медиа» и «Открытых медиа»

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам «Открытых медиа», «Правозащиты Открытки» и «МБХ Медиа» по требованию Генпрокуратуры за связь с организациями, признанными в России нежелательными.