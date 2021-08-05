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В Брянской области провели более 500 рейдов для контроля цен на продукты

Если оптимизировать издержки производства, то стоимость продуктов из "борщевого набора" снизится, считает заместитель председателя Государственной Думы Алексей Гордеев.
Российская газета
Предоставленные Минпромторгом данные показывают, что последнее время снижаются как отпускные, так и розничные цены на картофель, лук, морковь, огурцы и помидоры.
Российская газета
"Активнее других в этом направлении работают Курганская область, Краснодарский край, Республика Крым, Бурятия, где за прошедшие две недели было открыто от 30 до 50 ярмарок дополнительно, что, бесспорно, является хорошим результатом", - подчеркнул Гордеев.
Российская газета
В свою очередь, первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов рассказал, что аграрный комплекс в этом сезоне увеличит производство картофеля и овощей, что позволит удовлетворить внутренний спрос и стабилизировать цены на внутреннем рынке.
Российская газета

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В Брянской области провели более 500 рейдов для контроля цен на продукты

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