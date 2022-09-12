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В ЦБ Египта пока не планируют ввести в обращение российский рубль

В воскресенье глава комитета по туризму в Палате представителей Египта Нура Али выразила мнение, что включение центробанком российского рубля в перечень валют, используемых в стране, является стопроцентно верным решением.
ТАСС
Однако в понедельник источники телеканала в банковской сфере указали, что ни один из банков в Египте пока не получал директивы от центробанка относительно планов введения российского рубля в оборот.
ТАСС
Обсуждения об использовании российского рубля в Стране пирамид ведутся с 2015 года.
ТАСС
Отмечалось, что рубль начнет хождение наряду с другими валютами во время высокого сезона, что положительно скажется на турпотоке.
Бизнес журнал

Подробнее о событии

ЦБ Египта: о планах включить российский рубль в список валют, используемых в стране, пока неизвестно
Известия09:15
В ЦБ Египта пока не планируют ввести в обращение российский рубль
News.ru09:56
В ЦБ Египта заявили, что у них пока нет планов вводить в обращение российский рубль
Росбалт09:42
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
В ЦБ Египта пока не собираются ввести в обращение российский рубль
Комсомольская правда09:20
В ЦБ Египта заявили об отсутствии планов ввести в обращение рубль
Говорит Москва10:26
ЦБ Египта: введение рубля в оборот пока невозможно
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В ЦБ Египта пока не планируют ввести в обращение российский рубль
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