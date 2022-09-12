В воскресенье глава комитета по туризму в Палате представителей Египта Нура Али выразила мнение, что включение центробанком российского рубля в перечень валют, используемых в стране, является стопроцентно верным решением.
Россия предложила Индии снизить цену на поставку нефти при условии, что Нью-Дели выступит против инициативы стран G7 по предельным ценам на нефть, пишет газета Business Standard со ссылкой на источники среди официальных лиц и в МИД Индии.
Испания в августе увеличила закупки российского природного газа на 102,19% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, в то время как импорт этого сырья из Алжира, традиционно крупного поставщика газа в королевство, снизился на 34,8%, свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник испанской энергетической компанией Enagas.
Предельный ориентир по ставке купона дебютного выпуска десятилетних облигаций «Роснефти» серии 002Р-12 объемом не менее 10 млрд юаней был установлен на уровне не выше 3,15%, сообщили «Интерфакс» и «Прайм» со ссылкой на источники.
В июле из-за введения заградительных пошлин ввоз черных металлов из России в Соединенные Штаты снизился до 0,6 млн долларов после 201 млн долларов в июне и более 1 млрд долларов за первое полугодие 2022 года.