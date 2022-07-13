Будьте в Плюсе

В ЦБ июньское снижение потребительских цен в РФ объяснили разовыми факторами

Снижение уровня потребительских цен в России в июне связано с разовыми факторами, действие которых вскоре ослабнет, отмечается в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ.
Интерфакс
Коррекция была вызвана значительным укреплением рубля и снижением спроса после ажиотажного всплеска в феврале - марте, отмечают аналитики ЦБ.
Интерфакс
Однако оно отражает в основном подстройку доходов и спроса к новым реалиям, то есть носит структурный характер, считает департамент ЦБ.
Интерфакс
Снижение потребительского спроса в реальном выражении вслед за уменьшением реальных зарплат и доходов домохозяйств также сыграло дезинфляционную роль.
Интерфакс

Подробнее о событии

Июньское снижение потребительских цен в России в ЦБ объяснили разовыми факторами
Экономика сегодня19:11
В ЦБ заявили о временном эффекте снижения цен в России
Московский Комсомолецвчера в 13:05
В ЦБ июньское снижение потребительских цен в РФ объяснили разовыми факторами
Интерфаксвчера в 12:54
Временные факторы замедлили инфляцию
Frank Mediaвчера в 12:55

Интересное

Экс-дипломат Ищенко: Зеленский предоставил гражданам Польши особый статус на Украине

Бывший дипломат Ростислав Ищенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский принял решение предоставить гражданам Польши особый статус на Украине.
Газета.Ru22:57

Экс-депутат Госдумы Худяков сообщил о возбуждении уголовного дела против юмориста Галкина

Против юмориста, актера и телеведущего Максима Галкина завели уголовное дело в России, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на экс-депутата Госдумы Романа Худякова.
Lenta.ruвчера в 15:25

Военный стратег ван Кревельд заявил, что Украина следует провальной стратегии против РФ

Израильский историк и военный стратег Мартин ван Кревельд в статье для Die Welt назвал пять факторов, указывающих на победу России на Украине и над Западом.
Lenta.ru18:57

Командир волгоградской дивизии Алексей Горобец погиб в ходе спецоперации на Украине

Командир волгоградской 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Алексей Горобец погиб в ходе спецоперации на Украине, сообщили в региональном отделении Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».
Lenta.ruвчера в 08:15

В БРИКС заявили о возможном членстве Турции, Египта и Саудовской Аравии

По словам высокопоставленного источника «Известий», знакомого с ходом процесса, на прошедшем в июне саммите в Пекине члены БРИКС «серьезно» обсуждали вступления Саудовской Аравии, а относительно Турции и Египта вопрос не поднимался, хотя эти страны «изучают возможность присоединиться уже несколько лет».
РБК21:43

РИА Новости: командир «Медведи SS» Кравцов рассказал о зарезавшем пленного сослуживце

Командир украинского батальона «Медведи SS» Александр Кравцов, попавший в плен в ходе российской спецоперации, рассказал, как один из его сослуживцев зарезал пленного.
Lenta.ru20:29

Глава «АвтоВАЗа» Соколов рассказал о планах по созданию нового семейства автомобилей

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске.
РИА Новости00:38

The Hill: после окончания спецоперации у Путина есть три пути

Три пути дальнейшего развития ситуации есть у президента России Владимира Путина после окончания специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.
REGNUM01:31

В офисе Зеленского заявили о необходимых для контрнаступления системах ПВО и бронетехнике

Для перехода украинских войск к контрнаступлению требуются бронированные машины, рассказал советник главы офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович, пишет РИА Новости.
Lenta.ru21:13

Экс-депутат Рады Кива обвинил Украину в хищении и сбыте оружия Запада

Бывший депутат Рады Илья Кива заявил, что канцлера ФРГ Олафа Шольца и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен могут убить с помощью оружия Запада, переданного Украину.
Lenta.ru19:58