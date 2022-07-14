После завершения специальной операции на Украине у российского президента Владимира Путина есть три пути, пишет обозреватель американской газеты The Hill, профессор предпринимательства в Балтиморском университете (США) Дэвид Лингельбах (David Lingelbach).
По словам высокопоставленного источника «Известий», знакомого с ходом процесса, на прошедшем в июне саммите в Пекине члены БРИКС «серьезно» обсуждали вступления Саудовской Аравии, а относительно Турции и Египта вопрос не поднимался, хотя эти страны «изучают возможность присоединиться уже несколько лет».
Обвинения Вашингтона в адрес Москвы в воспрепятствовании вывозу сельскохозяйственной продукции из Украины не выдерживают критики, США таким образом стремятся к переделу глобального агропромышленного рынка, заявило посольство России в Вашингтоне.