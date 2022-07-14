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В ЦБ предложили сократить число доступных неопытным инвесторам продуктов

Банк России предложил сократить перечень финансовых инструментов, которые доступны неквалифицированным инвесторам, заявил
 в интервью "Ведомостям" первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
РИА Новости
Сейчас неквалифицированный инвестор может использовать базовые инструменты: акции, ОФЗ, паи ПИФов, ипотечные облигации.
Коммерсантъ
Структурными облигациями называются облигации, выплаты по которым зависят от того, наступило или нет одно либо сразу несколько событий.
РБК
Ограничения для неквалифицированных инвесторов начали действовать весной 2021 года.
РБК

Подробнее о событии

В ЦБ предложили сократить число доступных неопытным инвесторам продуктов
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