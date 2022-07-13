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В ЦБ считают, что спад экономики РФ окажется менее глубоким, но более продолжительным

Инвестиционный импорт при этом восстанавливается медленно, отмечают аналитики Центробанка (ЦБ).
Коммерсантъ
Проводимая денежно-кредитная политика будет способствовать возвращению инфляции к целевому показателю 4% в 2024 году, говорится в материалах ЦБ.
Коммерсантъ
По данным экспертов ЦБ, оперативные индикаторы указывают на сравнительно плавное прохождение российской экономикой первого этапа подстройки к изменившимся внешним условиям: в мае-июне снижение экономической активности остановилось.
ТАСС
В годовом выражении инфляция в июне замедлилась до 15,9% с 17,1% в мае.
ПРАЙМ

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В ЦБ ожидают, что спад экономики России будет менее глубоким, но более длительным
Газета.Ru14:37
Аналитики ЦБ: спад экономики России будет менее глубоким, но более длительным, чем ожидалось
Коммерсантъ14:37
В ЦБ считают, что спад экономики РФ окажется менее глубоким, но более продолжительным
ТАСС13:03
Аналитики ЦБ: спад экономики России будет менее глубоким, чем ожидалось, но более длительным
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