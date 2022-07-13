По данным экспертов ЦБ, оперативные индикаторы указывают на сравнительно плавное прохождение российской экономикой первого этапа подстройки к изменившимся внешним условиям: в мае-июне снижение экономической активности остановилось.
"Лаборатория Касперского" сообщила о новом виде мошенничества — вишинге, в рамках которого злоумышленники в электронных письмах обманом вынуждают людей перезванивать им. Отмечается, что мошенники отправляют гражданам письмо, в котором нет вредоносных ссылок либо вложений.
Федеральная резервная система (ФРС), выполняющая функции центрального банка США, фиксирует признаки замедления темпов роста спроса в некоторых регионах страны, а также обеспокоенность по поводу риска рецессии.