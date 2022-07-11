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В ЦБ считают неуместным говорить о дефляции на основании изменения цен за неделю или месяц

По данным Росстата, годовая инфляция в России в июне 2022 года замедлилась до 15,9% против 17,1% в мае.
ТАСС
Основными факторами дефляции в июне стали укрепление рубля и невысокая потребительская активность, полагает Минэкономразвития РФ.
РИА Новости
Статистическое ведомство отмечает, что дефляция в июне наблюдается в РФ впервые с 1991 года, пишет Ura.ru
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Национальная служба новостей
О рисках раскручивания в России дефляционной спирали ранее неоднократно говорил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
РИА Новости

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В ЦБ заявили, что дефляцию нельзя определить по снижению цен за один месяц
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