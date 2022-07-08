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В ЦБ заявили, что у мошенников сейчас в приоритете не деньги, а поддающиеся обману люди

Мошенники в настоящее время нацелены на людей, у которых можно длительное время выманивать деньги: охотятся за "головами", а не за деньгами.
ТАСС
Соответствующее заявление о новом методе обмана россиян сделал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
Lenta.ru
В Центробанке рассказали о новом механизме телефонных мошенников.
Рамблер
В начале июня директор департамента российского Центробанка отмечал, что при взаимодействии с нелегальными кредиторами можно попасть в информационную кабалу.
Газета.Ru

Подробнее о событии

Банк России: мошенники изменили тактику выманивания денег у доверчивых россиян
РИА Новости Крымвчера в 13:13
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