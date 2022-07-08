Лидеры Реформистской, Социал-демократической партий Эстонии и партии Isamaa договорились о создании новой коалиции, в связи с чем действующая глава правительства Кая Каллас уходит в отставку, чтобы затем вновь возглавить кабинет министров.
"Джонсон споткнулся не в важном политическом вопросе, а в сравнительно тривиальном поведенческом вопросе, поэтому перед его преемником не будет стоять задача менять позицию по Brexit, России и Украине", — рассуждает Форд.
В Государственную думу внесли законопроект, предлагающий освободить от комиссий переводы физических лиц между своими счетами в России на сумму до 1,4 миллиона рублей, говорится в пояснительной записке.