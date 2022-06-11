Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что в регионе планируют начать поиски новых месторождений нефти и газа, а также подземных вод для питьевого и бытового водоснабжения Ножай-Юртовского района.
Официальный Мадрид принес извинения перед правительством Германии "за излишнее волнение", вызванное новостью о возможной отправке Испанией немецких танков Leopard A4 на Украину, сообщил Business Insider.
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий Министерству обороны устанавливать перечень состояний, при которых военнослужащим оказывают первую помощь в условиях военного времени и ведения боевых действий.
Власти Финляндии отказались передавать Турции участников движения "Хизмет", как того требует президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган для одобрения заявки страны на вступление в НАТО, пишет местная газета Ilta-Sanomat.