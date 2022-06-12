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В Чехии цены на бензин достигли исторического максимума

Цены на бензин на автозаправочных станциях (АЗС) в Чехии достигли в субботу исторического максимума.
ТАСС
Стоимость одного литра бензина на чешских АЗС составила в среднем 47,31 кроны (около $2,06).
ТАСС
Литр дизельного топлива стоит в среднем 46,53 кроны (примерно $2).
ТАСС
Эксперты не исключают возможности очередного подорожания, если на мировом рынке усилятся опасения по поводу недостатка нефти, что связано с ситуацией вокруг Украины.
Говорит Москва

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В Чехии цены на бензин достигли исторического максимума
Коммерсантъ05:45
В Чехии увеличилась стоимость бензина за один литр
Газета.Ru05:33
Цены на бензин достигли исторического максимума в Чехии
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В Чехии цены на бензин достигли исторического максимума
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Цены на бензин в Чехии обновили исторический рекорд
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Цены на бензин в Чехии достигли исторического максимума
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