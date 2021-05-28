В конце апреля в ЦИАН назвали российские мегаполисы — лидеры по росту цен на жилье за четыре месяца (с конца декабря 2020 года по конец апреля 2021-го). Сильнее всего подорожала вторичная недвижимость Воронежа, Омска и Казани.

С чего всё началось В ЦИАН назвали города — лидеры по росту цен на жилье В Москве за год средняя стоимость квартир на вторичном рынке увеличилась на 15,7%, а в Санкт-Петербурге — на 24,8%. Меньше всего за год выросли цены на вторичку в Нальчике (+ 1, 6 %) и Волгодонске (+ 1, 9 %). РБК 28 мая в 10:25