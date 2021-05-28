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В ЦИАН назвали города — лидеры по росту цен на жилье

В конце апреля в ЦИАН назвали российские мегаполисы — лидеры по росту цен на жилье за четыре месяца (с конца декабря 2020 года по конец апреля 2021-го). Сильнее всего подорожала вторичная недвижимость Воронежа, Омска и Казани.В источнике
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С чего всё началось

В ЦИАН назвали города — лидеры по росту цен на жилье

В Москве за год средняя стоимость квартир на вторичном рынке увеличилась на 15,7%, а в Санкт-Петербурге — на 24,8%. Меньше всего за год выросли цены на вторичку в Нальчике (+ 1, 6 %) и Волгодонске (+ 1, 9 %).
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