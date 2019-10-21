Общество
КоммерсантъВЦИОМ: 25% россиян назвали себя «жертвами перестройки»
61% россиян считают, что эпоха перестройки принесла стране больше плохого, чем хорошего. Не согласны с ними 24% опрошенных, еще 15% затруднились с ответом. Чаще всего «жертвами перестройки» себя называли респонденты от 60 лет и старше (37%).
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с чего всё началось
По данным социологического исследования, 25% россиян считают себя "жертвами перестройки", противоположной точки зрения придерживается 70%, а 5% - затруднились ответить. Чаще всего "жертвой перестройки" называют себя респонденты 60 лет и старше (37%), а реже - молодые люди 18-24 лет (8%).РИА Новостивчера в 20:26
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Социологи выяснили, что четверть россиян считают себя «жертвами перестройки»
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