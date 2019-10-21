По данным социологического исследования, 25% россиян считают себя "жертвами перестройки", противоположной точки зрения придерживается 70%, а 5% - затруднились ответить. Чаще всего "жертвой перестройки" называют себя респонденты 60 лет и старше (37%), а реже - молодые люди 18-24 лет (8%).

с чего всё началось

61% россиян считают, что эпоха перестройки принесла стране больше плохого, чем хорошего. Не согласны с ними 24% опрошенных, еще 15% затруднились с ответом. Чаще всего «жертвами перестройки» себя называли респонденты от 60 лет и старше (37%).

Экономика В России каждая десятая компания планирует сократить работников В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.

Происшествия В Екатеринбурге суд арестовал застрелившего посетителя банка грабителя Кировский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения мужчине, который в ходе нападения на отделение банка «Открытие» застрелил посетителя, сообщили РБК в пресс-службе Свердловского областного суда.

Экономика Акции «Яндекса» подорожали на 8% на Московской бирже Акции «Яндекса» в начале торгов на Московской бирже выросли на 8,3% (до 2094 руб. за штуку) на новостях об изменениях в законопроекте о значимых интернет-ресурсах, следует из данных биржи.

Происшествия ФСБ задержала мужчину за вывоз из России 750 млн рублей В Москве сотрудники полиции и ФСБ задержали мужчину, который незаконно вывел из России более 750 млн рублей.

Происшествия В Саратове предъявили обвинение подозреваемому в убийстве школьницы В Саратове следователи предъявили обвинение 35-летнему местному жителю, задержанному по подозрению в резонансном убийстве школьницы.

Общество Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.

Общество Безработные россияне смогут выйти на пенсию раньше Люди предпенсионного возраста могут выйти на пенсию на два года раньше положенного - в случае, если у них не получится найти работу.

Происшествия Появилось видео с места убийства спецназовца из Карелии В паблике «Омбудсмен полиции» появилась видеозапись с места убийства спецназовца из Карелии Александра Флегонтова.

Общество Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95» Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Политика Странное вмешательство: СМИ заплатят 3,5 млн за нарушение дня тишины За нарушение дня тишины во время выборов в России иностранные СМИ отдадут 4% от оборота или заплатят штраф от 2,3 до 3,5 млн рублей.

Шоу-бизнес Тимати и Решетову после фотографий из роддома заподозрили в обмане По мнению некоторых, снимки получились слишком профессиональными. Российский рэпер Тимати 16 октября стал отцом второй раз.

Происшествия Число пострадавших при ЧП с дамбой в Красноярском крае выросло до 27 Власти Красноярского края объявили 21 октября днём траура по погибшим при прорыве дамбы в Курагинском районе региона.

Кино «Малефисента» возглавила российский прокат, потеснив «Джокера» Безоговорочным лидером минувшего уикенда в российском прокате стала сказка для взрослых "Малефисента: Владычица тьмы", для участия в которой главная звезда фильм Анджелина Джоли решила вновь вернутся в игровое кино после четырехлетнего перерыва.

Политика США и Британия заявили о взломе иранских хакеров россиянами Российские хакеры взломали иранские компьютерные сервисы, чтобы провести кибератаки более чем в 35 странах, следует из совместного доклада Национального центра кибербезопасности Великобритании и Агентства национальной безопасности США.

Армия и оружие Стало известно о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России В рамках стратегических командно-штабных учений «Гром-2019» планировалось провести 16 пусков межконтинентальных баллистических и крылатых ракет, в том числе «Ярса» и «Синевы».

Шоу-бизнес Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.

Экономика Сбербанк снизит ставку по ипотеке на покупку жилья с эскроу Предложение будет доступно при покупке квартиры в новостройке у застройщиков-партнеров Сбербанка, которые присоединятся к пилотному проекту банка и будут использовать счета эскроу.

Политика Медведев предложил сделать административный кодекс понятным Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) должен быть понятным и более приемлемым для целей экономического развития, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью телеканалу «Россия 24», текст которого опубликован на сайте правительства.

Экономика ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.

Политика В Одессу прибыли переданные Украине в 2018 году два патрульных катера Американское судно доставило в Одессу два патрульных катера, переданных Украине Соединённым Штатами в 2018 году.

Общество Голливудская актриса и лицо дома Dior Дженнифер Лоуренс вышла замуж Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за директора картинной галереи Кука Марони.

Шоу-бизнес Сын Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой принял присягу 12-летний сын Дмитрия Певцова, рожденный в браке с актрисой Ольгой Дроздовой, стал кадетом и принял воинскую присягу.

Политика Die Welt – Путин одержал победу без войны Колумнист Die Welt Михайэль Штюрмер заявил, что президент России Владимир Путин одержал победу в Сирии без войны, указанная публикация появилась 20 октября.

Технологии «Роскачество» дало советы на случай кражи смартфона Специалисты «Роскачества» рассказали, как защитить персональные данные, хранящиеся на смартфоне, в случае его кражи.