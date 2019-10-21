Общество

КоммерсантъКоммерсантъВЦИОМ: 25% россиян назвали себя «жертвами перестройки»

61% россиян считают, что эпоха перестройки принесла стране больше плохого, чем хорошего. Не согласны с ними 24% опрошенных, еще 15% затруднились с ответом. Чаще всего «жертвами перестройки» себя называли респонденты от 60 лет и старше (37%).
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с чего всё началось

Четверть россиян считает себя «жертвами перестройки», показал опрос

По данным социологического исследования, 25% россиян считают себя "жертвами перестройки", противоположной точки зрения придерживается 70%, а 5% - затруднились ответить. Чаще всего "жертвой перестройки" называют себя респонденты 60 лет и старше (37%), а реже - молодые люди 18-24 лет (8%).
РИА Новостивчера в 20:26

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Автор идеи о жертвах перестройки описал механизм предоставления льгот

URA.Ru03:51

Социологи выяснили, что четверть россиян считают себя «жертвами перестройки»

Комсомольская правдавчера в 20:45

Россияне раскритиковали перестройку

Lenta.ruвчера в 22:13

Каждый четвертый россиянин назвал себя «жертвой перестройки»

Известиявчера в 21:50

Каждый четвертый россиянин назвал себя «жертвой перестройки»

РБКвчера в 21:25

Опрос: четверть россиян считают себя «жертвами перестройки»

RT на русскомвчера в 23:46

Четверть россиян считает себя «жертвами перестройки», показал опрос

РИА Новостивчера в 20:26
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Экономика

В России каждая десятая компания планирует сократить работников

В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
REGNUM 02:09
Происшествия

В Екатеринбурге суд арестовал застрелившего посетителя банка грабителя

Кировский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения мужчине, который в ходе нападения на отделение банка «Открытие» застрелил посетителя, сообщили РБК в пресс-службе Свердловского областного суда.
РБК 04:27
Экономика

Акции «Яндекса» подорожали на 8% на Московской бирже

Акции «Яндекса» в начале торгов на Московской бирже выросли на 8,3% (до 2094 руб. за штуку) на новостях об изменениях в законопроекте о значимых интернет-ресурсах, следует из данных биржи.
Ведомости 03:36
Происшествия

ФСБ задержала мужчину за вывоз из России 750 млн рублей

В Москве сотрудники полиции и ФСБ задержали мужчину, который незаконно вывел из России более 750 млн рублей.
Газета.Ru 03:52
Происшествия

В Саратове предъявили обвинение подозреваемому в убийстве школьницы

В Саратове следователи предъявили обвинение 35-летнему местному жителю, задержанному по подозрению в резонансном убийстве школьницы.
Российская газета 03:31
Общество

Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев

Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Общество

Безработные россияне смогут выйти на пенсию раньше

Люди предпенсионного возраста могут выйти на пенсию на два года раньше положенного - в случае, если у них не получится найти работу.
Газета.Ru вчера в 05:58
Происшествия

Появилось видео с места убийства спецназовца из Карелии

В паблике «Омбудсмен полиции» появилась видеозапись с места убийства спецназовца из Карелии Александра Флегонтова.
Карелинформ 03:54
Общество

Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95»

Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
Газета.Ru 03:21
Политика

Странное вмешательство: СМИ заплатят 3,5 млн за нарушение дня тишины

За нарушение дня тишины во время выборов в России иностранные СМИ отдадут 4% от оборота или заплатят штраф от 2,3 до 3,5 млн рублей.
Известия вчера в 17:01
Шоу-бизнес

Тимати и Решетову после фотографий из роддома заподозрили в обмане

По мнению некоторых, снимки получились слишком профессиональными. Российский рэпер Тимати 16 октября стал отцом второй раз.
NewInform 19 октября в 05:48
Происшествия

Число пострадавших при ЧП с дамбой в Красноярском крае выросло до 27

Власти Красноярского края объявили 21 октября днём траура по погибшим при прорыве дамбы в Курагинском районе региона.
RT на русском 01:15
Футбол

Гвардиола назвал причину поражений «Ман Сити» в этом сезоне ЛЧ

Напомним, что "Ман Сити" не разу не выходил дальше четвертьфинала ЛЧ.
Газета.Ru вчера в 20:33
Кино

«Малефисента» возглавила российский прокат, потеснив «Джокера»

Безоговорочным лидером минувшего уикенда в российском прокате стала сказка для взрослых "Малефисента: Владычица тьмы", для участия в которой главная звезда фильм Анджелина Джоли решила вновь вернутся в игровое кино после четырехлетнего перерыва.
Газета.Ru 03:22
Политика

США и Британия заявили о взломе иранских хакеров россиянами

Российские хакеры взломали иранские компьютерные сервисы, чтобы провести кибератаки более чем в 35 странах, следует из совместного доклада Национального центра кибербезопасности Великобритании и Агентства национальной безопасности США.
Взгляд.ру 03:55
Армия и оружие

Стало известно о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России

В рамках стратегических командно-штабных учений «Гром-2019» планировалось провести 16 пусков межконтинентальных баллистических и крылатых ракет, в том числе «Ярса» и «Синевы».
Lenta.ru вчера в 18:58
Шоу-бизнес

Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации

Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН 01:47
Экономика

Сбербанк снизит ставку по ипотеке на покупку жилья с эскроу

Предложение будет доступно при покупке квартиры в новостройке у застройщиков-партнеров Сбербанка, которые присоединятся к пилотному проекту банка и будут использовать счета эскроу.
Интерфакс 02:11
Единоборства

Макгрегор проведет пресс-конференцию в Москве

Российская газета 04:05
Политика

Медведев предложил сделать административный кодекс понятным

Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) должен быть понятным и более приемлемым для целей экономического развития, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью телеканалу «Россия 24», текст которого опубликован на сайте правительства.
РБК 04:12
Экономика

ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы

Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.
RT на русском 04:17
Хоккей

Защитник «Вашингтона» Гудас вступился за Овечкина и ввязался в драку

Газета.Ru 00:27
Политика

В Одессу прибыли переданные Украине в 2018 году два патрульных катера

Американское судно доставило в Одессу два патрульных катера, переданных Украине Соединённым Штатами в 2018 году.
RT на русском 04:34
Общество

Голливудская актриса и лицо дома Dior Дженнифер Лоуренс вышла замуж

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за директора картинной галереи Кука Марони.
Вести.Ru вчера в 20:31
Фигурное катание

Костомаров назвал выступление Щербаковой историческим событием

Газета.Ru вчера в 22:35
Общество

Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз

Известия вчера в 22:49
Шоу-бизнес

Сын Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой принял присягу

12-летний сын Дмитрия Певцова, рожденный в браке с актрисой Ольгой Дроздовой, стал кадетом и принял воинскую присягу.
Bimru.ru вчера в 08:33
Политика

Die Welt – Путин одержал победу без войны

Колумнист Die Welt Михайэль Штюрмер заявил, что президент России Владимир Путин одержал победу в Сирии без войны, указанная публикация появилась 20 октября.
REGNUM вчера в 13:32
Технологии

«Роскачество» дало советы на случай кражи смартфона

Специалисты «Роскачества» рассказали, как защитить персональные данные, хранящиеся на смартфоне, в случае его кражи.
Известия 03:05
Авто

Toyota начала продажи своего самого дешевого кроссовера

В Китае стартовали продажи субкомпактного кроссовера Yaris LX. Этот автомобиль является самым бюджетным SUV в линейке японской компании.
Тарантас Ньюс 02:27
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