Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Коммерсантъ
Коммерсантъ

ВЦИОМ: 52% россиян не хотят делать прививку от коронавируса

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров заявил, что 42% россиян готовы сделать прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V». О нежелании прививаться заявили 52% опрошенных. Всего в исследовании ВЦИОМа участвовали 1,6 тыс. россиян 18 лет и старше.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

ВЦИОМ: более 40% жителей России уже готовы сделать прививку от коронавируса

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне - июле.
ТАСС05:44
Подробнее о событии
РБК

ВЦИОМ сообщил о нежелании более половины россиян прививаться от COVID-19

РБК09:33
ТАСС

ВЦИОМ: более 40% жителей России уже готовы сделать прививку от коронавируса

ТАСС05:44
Фонтанка.Ру

ВЦИОМ: Прививку от коронавируса готовы сделать более 40% жителей России

Фонтанка.Ру06:45
URA.Ru

Больше половины россиян не готовы ставить вакцину от коронавируса

URA.Ru06:21
News.ru

Больше половины россиян не готовы прививаться российской вакциной от COVID

News.ru05:59
Говорит Москва

ВЦИОМ: 42% россиян готовы сделать прививку от коронавируса

Говорит Москва05:47
Коммерсантъ

ВЦИОМ: 52% россиян не хотят делать прививку от коронавируса

Коммерсантъ06:46

Врач рассказал о поведении окружения Навального в больнице

Заведующий отделением анестезиологии-реанимации национального центра имени Пирогова Борис Теплых рассказал, как проходило лечение российского блогера Алексея Навального в Омске, отметив, что его семья была максимально корректна и внимательна по отношению к врачам, а его окружение, напротив, устроило "вакханалию".
РИА Новости07:54
34

Урожай яблок в России в 2020 году может составить 1,2 млн т

Производство яблок в России в 2020 году, несмотря на неблагоприятные погодные условия, может быть на уровне прошлого года и составить 1,2 млн т, сообщил журналистам в пятницу первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов.
ТАССвчера в 09:10