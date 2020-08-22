Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Коммерсантъ
Коммерсантъ

ВЦИОМ: 52% россиян не хотят делать прививку от коронавируса

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров заявил, что 42% россиян готовы сделать прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V». О нежелании прививаться заявили 52% опрошенных. Всего в исследовании ВЦИОМа участвовали 1,6 тыс. россиян 18 лет и старше.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

ВЦИОМ: более 40% жителей России уже готовы сделать прививку от коронавируса

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне - июле.
ТАСС05:44
Подробнее о событии
URA.Ru

Больше половины россиян не готовы ставить вакцину от коронавируса

URA.Ru06:21
Дождь

«Боятся, не верят, опасаются». ВЦИОМ сообщил, что половина россиян не планируют прививаться от COVID-19

Дождь07:18
Коммерсантъ

ВЦИОМ: 52% россиян не хотят делать прививку от коронавируса

Коммерсантъ06:46
Фонтанка.Ру

ВЦИОМ: Прививку от коронавируса готовы сделать более 40% жителей России

Фонтанка.Ру06:45
Комсомольская правда

ВЦИОМ: 52% россиян не хотят прививаться от коронавируса

Комсомольская правда07:51
Говорит Москва

ВЦИОМ: 42% россиян готовы сделать прививку от коронавируса

Говорит Москва05:47
ТАСС

ВЦИОМ: более 40% жителей России уже готовы сделать прививку от коронавируса

ТАСС05:44

США отказались от запрошенного Россией заседания СБ ООН по Ирану

Инициатива со стороны Москвы была связана с заявлением Соединенных Штатов о восстановлении санкций в отношении Ирана, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Газета.Ruвчера в 06:06
62

В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБК22:45
413

США добиваются от Индии отказа от российского вооружения

Как сообщает ToDay News Ufа со ссылкой на ТАСС, помощник госсекретаря Соединенных Штатов Америки по военно-политическим делам Кларк Купер подтвердил информацию о том, что администрация Соединенных Штатов надеется на то, что Индия откажется от подписания дальнейших крупных соглашений с Российской Федерацией в области военно-технического сотрудничества.
ToDay News Ufaвчера в 05:37
24

Вирусолог назвал факторы широкого распространения коронавируса в США

Высокая активность населения и недостаточно жёсткие карантинные меры привели к широкому распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории США, считает американский вирусолог Константин Чумаков.
RT на русском05:28
184