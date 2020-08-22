ВЦИОМ: 52% россиян не хотят делать прививку от коронавируса
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Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров заявил, что 42% россиян готовы сделать прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V». О нежелании прививаться заявили 52% опрошенных. Всего в исследовании ВЦИОМа участвовали 1,6 тыс. россиян 18 лет и старше.В источнике
С чего всё началось
ВЦИОМ: более 40% жителей России уже готовы сделать прививку от коронавируса
Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне - июле.
ТАСС05:44
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