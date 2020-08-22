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Коммерсантъ
Коммерсантъ

ВЦИОМ: 52% россиян не хотят делать прививку от коронавируса

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров заявил, что 42% россиян готовы сделать прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V». О нежелании прививаться заявили 52% опрошенных. Всего в исследовании ВЦИОМа участвовали 1,6 тыс. россиян 18 лет и старше.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

ВЦИОМ: более 40% жителей России уже готовы сделать прививку от коронавируса

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне - июле.
ТАСС05:44
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Газета.Ru

Более половины россиян не намерены делать прививку от COVID-19

Газета.Ru10:29
Известия

Более 40% россиян заявили о готовности привиться от коронавируса

Известия09:53
ТАСС

ВЦИОМ: более 40% жителей России уже готовы сделать прививку от коронавируса

ТАСС05:44
Российская газета

ВЦИОМ: Более 40% жителей России готовы сделать прививку от коронавируса

Российская газета08:24
Коммерсантъ

ВЦИОМ: 52% россиян не хотят делать прививку от коронавируса

Коммерсантъ06:46
Ёлдаш

Более 40% россиян готовы привиться от коронавируса

Ёлдаш06:30
РБК

ВЦИОМ сообщил о нежелании более половины россиян прививаться от COVID-19

РБК09:33

Протестующие выстроились вдоль Невского проспекта

Участники субботней акции "Кормим голубей", посвященной на этот раз поддержке находящегося в коме Алексея Навального, жителей Беларуси и Хабаровска и защитникам Куштау, встали вдоль Невского проспекта у Гостиного двора.
ЗакC.Ру09:33
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Врачи немецкой клиники Charite начали обследование Алексея Навального

Медицинский борт прилетел в Омск за Алексеем Навальным еще сутки назад, однако омские врачи вначале отказывались отпустить политика в Германию, ссылаясь на его нестабильное состояние и возможные риски при полете.
KM.ru07:02
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Врач рассказал о поведении окружения Навального в омской больнице

Заведующий отделением анестезиологии-реанимации наццентра имени Пирогова Борис Теплых рассказал, как проходило лечение оппозиционного политика Алексея Навального в Омске.
Общественная служба новостей10:42
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В ВОЗ оценили возможные сроки завершения пандемии коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufа, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус надеется на то, что пандемия коронавирусной инфекции завершиться в ближайшие два года.
ToDay News Ufa08:08
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