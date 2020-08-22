ВЦИОМ: 52% россиян не хотят делать прививку от коронавируса

Газета Кемерова 26

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров заявил, что 42% россиян готовы сделать прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V». О нежелании прививаться заявили 52% опрошенных. Всего в исследовании ВЦИОМа участвовали 1,6 тыс. россиян 18 лет и старше.