Политика

ИзвестияИзвестияРоссияне назвали самые важные поправки к Конституции

Россияне считают наиболее важным внести в Конституцию поправки, касающиеся социальной сферы, а также экологии, науки, добровольчества и защиты персональных данных. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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с чего всё началось

Конституционные поправки: рейтинг предпочтений россиян

Абсолютное большинство россиян знают о голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ — 93%. В марте доля информированных россиян составляла 87%. Более половины россиян (66%) декларируют участие в голосовании по внесению изменений в Основной закон страны.
ВЦИОМ07:14

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ВЦИОМ назвал самые популярные у россиян поправки к Конституции

РБК09:29

ВЦИОМ: число россиян, знающих о голосовании по поправкам, выросло до 93%

ТАСС08:52

Большинство россиян готовы голосовать за поправки в Конституцию через интернет

Толквчера в 05:26

ВЦИОМ: 61% россиян собираются поддержать поправки к Конституции

Коммерсантъ08:17

Названы востребованные у россиян поправки к Конституции

Lenta.ru07:49

Конституционные поправки: рейтинг предпочтений россиян

ВЦИОМ07:14

ВЦИОМ: 93% россиян знают о голосовании по поправкам в Конституцию РФ

РИА Новости08:17
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 10:22, Ашберн
Происшествия

Сотрудника американской ФСО застрелили во время протестов в Окленде

РБК 09:59
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Политика

Путин объявил день парада Победы 24 июня нерабочим

ТАСС вчера в 14:25
3,2K
Шоу-бизнес

Дмитрий Песков во время болезни отрастил бороду

Вести.Ru вчера в 15:22
348
Происшествия

В городе Сунжа в Ингушетии заблокировали группу боевиков

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщает в субботу, что в городе Сунжа в Ингушетии введен режим контртеррористической операции.
Интерфакс 08:55
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
6,2K
Экономика

Российские банки ускорили вывоз золота из страны

В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru 28 мая в 01:48
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Общество

Роднина раскритиковала знаменитостей за жалобы на падение доходов

РИА Новости 07:19
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Политика

В понедельник в США ожидается объявление новых санкций против «Северного потока-2»

Два американских сенатора, как ожидается, представят на следующей неделе новые санкции в отношении газопровода Nord Stream 2. Как ожидается в понедельник сенатор-республиканец Тед Круз и сенатор-демократ Джин Шахин, представят новые санкции против строительства российского газопровода «Северный поток- 2», которые ещё должен будет утвердить Конгресс и подписать президент Дональд Трамп.
Новостной фронт 03:58
Происшествия

В Югре проведут проверку после банкета с участием пяти полицейских

Руководство управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проводит служебную проверку после ночного банкета с участием пяти сотрудников отдела полиции Сургута, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 04:48
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Политика

Politico узнало о разногласиях Меркель и Трампа

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп поспорили о "Северном потоке — 2".
РИА Новости 03:29
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Общество

В Китае выдвинули новую версию источника вспышки коронавируса

Вести.Ru вчера в 23:42
869
Космос

Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях

Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия вчера в 15:59
746
Общество

Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня

Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости вчера в 12:33
152
Происшествия

В Нижнем Тагиле возбудили дело после осквернения Вечного огня

Российская газета 10:07
26
Общество

Калининградские ТЦ продолжат работать по сокращенному графику

В четверг по итогам заседания оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией планировалось с 1 июня снять ограничения по графику работы в объектах торговли, в том числе торговых центрах, разрешить магазинам работать в праздничные и выходные дни.
РИА Новости 09:47
18
Происшествия

СК предъявил окончательное обвинение совладельцу «Зимней вишни»

РБК 03:03
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Шоу-бизнес

Тодоренко, Билан, Лепс и другие звезды запросили госпомощь в виде МРОТ

По данным издания, поддержку от государства не смогла бы получить компания "Гуд Фуд Стайл", учрежденная Иосифом Пригожиным и Эмином Агаларовым.
Пятый канал вчера в 06:34
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Киберспорт

PUBG станет временно бесплатной в Steam

С 4 по 8 июня пользователи Steam смогут бесплатно поиграть в «королевскую битву» PlayerUnknown's Battlegrounds.
CyberSport.ru 05:24
Космос

Запуск Crew Dragon может быть вновь перенесен

Запланированный на сегодня, 30 мая, запуск может быть в очередной раз перенесен из-за погодных условий.
Коммерсантъ вчера в 22:25
189
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
5,4K
Космос

Над Европой появились серебристые облака

Первый Тульский вчера в 18:43
8
Политика

Путин предложил определить шаги РФ после открытия зарубежных границ

Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что с 18 марта вернулись на родину около 240 тысяч россиян согласно спискам оперативного штаба, еще необходимо вывезти более 25 тысяч человек.
BFM.ru 07:37
479
Происшествия

В Дзержинске женщина родила ребенка на улице

В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета 07:14
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Футбол

В «Спартаке» опровергли информацию о переговорах с Глушаковым

RT на русском 09:08
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Политика

В США обвинили Россию в краже «Мистралей» у Франции

Lenta.ru 09:25
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Общество

В подмосковных Нахабино и Истре затопило несколько десятков домов

В подмосковных Нахабино и Истре затопило несколько десятков домов. Из-за прошедшего в пятницу ливня река Нахабинка вышла из берегов.
Эхо Москвы 09:38
Происшествия

В Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке

По словам источника, у здания ГУ МВД по Москве на Петровке было задержано не менее четырех человек, протестовавших против ареста Азара.
Газета.Ru 05:47
2
Политика

Китаю грозят американские санкции из-за ситуации с Гонконгом

Пекину грозят санкции США из-за ситуации с Гонконгом — Дональд Трамп может озвучить меры в ближайшее время.
BFM.ru вчера в 14:31
18
Общество

Губернатор Куйвашев пригрозил уральцам продлением карантина

В Свердловской области не смогут начать снимать ограничения по коронавирусу, пока люди нарушают режим самоизоляции.
URA.Ru 09:51
13
Происшествия

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
Вести.Ru 00:25
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