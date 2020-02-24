Общество

RT на русскомRT на русскомВЦИОМ: 66% россиян планируют участвовать в голосовании по Конституции

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян заявили о возможном участии в голосовании по поправкам к Конституции, которое пройдёт этой весной, причём 41% опрошенных выражают крайнюю степень уверенности в этом.
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Валерий Федоров
О готовности принять участие в голосовании — 41% опрошенных сказали, что точно примут участие в такого рода голосовании, 25% скорее примут и 11% точно не примут, еще 23%, то есть практически четверть, еще не определились, либо затруднились ответить.
— Валерий Федоров, российский политологАБН 05:27
с чего всё началось
В голосовании по поправкам в Конституцию готовы участвовать 66% опрошенных россиян, следует из данных
 опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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