с чего всё началось

О готовности принять участие в голосовании — 41% опрошенных сказали, что точно примут участие в такого рода голосовании, 25% скорее примут и 11% точно не примут, еще 23%, то есть практически четверть, еще не определились, либо затруднились ответить.

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян заявили о возможном участии в голосовании по поправкам к Конституции, которое пройдёт этой весной, причём 41% опрошенных выражают крайнюю степень уверенности в этом.

ВЦИОМ: 66% россиян планируют участвовать в голосовании по Конституции

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