Экономика
КоммерсантъВЦИОМ: 66% россиян предпочитают откладывать деньги, а не тратить
По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян считают, что сейчас лучше сберегать деньги и меньше тратить. Обратного мнения придерживаются 23% респондентов, убежденных что лучше побыстрее потратить сбережения.
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с чего всё началось
Треть россиян напротив предполагают, что деньги из банков сейчас забрать (32%) - данный показатель стабилен с февраля 2019 г. Валюта: доллар вверх, но сбережения в рублях В национальной валюте хранят свои сбережения большинство россиян (63%), что больше на 5%, чем два месяца назад.ВЦИОМ03:59
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Политика
В Крыму ответили на протест МИД Украины из-за местных выборов
Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило официальный протест в связи с проходящими в Крыму выборами в местные органы власти.
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Генпрокуроры 48 штатов США начали расследование в отношении Google
Власти 48 штатов США, столичного округа Колумбия и Пуэрто-Рико начали расследование в отношении компании Google, подозреваемой в монополизации рынка.
Известия 16:40
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Политика
В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра
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КНДР снова запустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря
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О ситуации на границе Ранее Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста и потребовала от грузинской стороны убрать его.
ТАСС 13:20
Кино
Михалков назвал «Оскар» политизированной премией
Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков заявил, что кинопремия «Оскар» стала слишком политизированной, не имеющей отношения к искусству.
Известия 16:27
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Веренски подписал 3-летний контракт с «Коламбусом» на 15 млн долларов
Защитник Зак Веренски договорился о новом контракте с «Коламбусом». Веренски подписал трехлетнее соглашение на 15 миллионов долларов.
Sports.ru 11:07
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Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
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В Британии снимут сериал об отравленном Александре Литвиненко
Телепрограмма 12:15
Экономика
ЦБ заложил сохранение санкций в базовом сценарии на следующие три года
Центробанк России исходит из сохранения западных санкций в отношении РФ в базовом сценарии на 2020–2022 годы.
Газета.Ru 15:59
Политика
Новое правительство Италии получило доверие в Палате депутатов
Новое правительство Италии во главе с Джузеппе Конте получило вотум доверия в нижней палате парламента страны.
News.ru 16:59
Политика
Трамп отреагировал на сообщения об «эвакуации шпиона» из России
Решение было принято после встречи главы МИД Сергея Лаврова и экс-посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме, в ходе которой стороны обсуждали полученные от разведки секретные сведения про "Исламское государство"*.
РИА Новости 16:25
Происшествия
Спасен последний моряк с перевернувшегося у берегов США судна
Спасатели извлекли из трюма перевернувшегося у берегов США грузового судна Golden Ray последнего находившегося там члена экипажа.
Российская газета 18:57
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Telegram выложил в открытый доступ тестовую версию своего блокчейна Telegram Open Network (TON).
Ведомости 06:13
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HTC в квартальном отчете показала рост выручки
За восемь месяцев выручка оказалась на 47,11% меньше, чем годом ранее. При этом в квартальном отчете указали рост 66,72%.
Astera 13:16
Политика
Немецкий детектив предложил Малайзии информацию о крушении МН17
Немецкий детектив Йозеф Реш сообщил, что готов обсуждать с властями Малайзии вопрос о передаче материалов по делу о крушении рейса МН17.
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Стали известны итоги выборов в Мосгордуму
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Общество
В порт Владивостока вошёл крупнейший в истории России круизный лайнер
В порт Владивостока вошёл крупнейший в российской истории круизный лайнер Spectrum of the Seas, на борту которого прибыли почти 5 тыс. пассажиров из Китая, США и России, сообщает РИА Новости.
RT на русском 03:14
Армия и оружие
Минсельхоз вмешался в танковые дела
Общество и другие реставраторы регистрировали машины в органах Гостехнадзора (подчиняются Минсельхозу) как «самоходные машины», что предусмотрено постановлением правительства №938.
Коммерсантъ 18:30
Общество
Российское пиво призвали не пить из-за низкого качества
Пиво, которое производится в России, не соответствует высоким стандартам качества, в связи с чем меры, направленные на стимулирование его потребления, могут плохо повлиять на здоровье россиян.
Lenta.ru 12:26
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Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.
Life.ru 04:33
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В ДТП в Пензенской области погибли три человека
По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону.
ТАСС 12:03
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В Приамурье снимают карантин с сел, введенный из-за АЧС
По словам Алима Самандова, фермера из Усть-Ивановки, в чьем хозяйстве был зафиксирован первый случай АЧС, у него было более 200 свиней, а убытки из-за вируса составили около 3 млн руб. А все потому, что компенсация положена только за убитых животных.
Vostok.Today 19:09