МОСКВА, 09 апреля 2020 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные кризисного мониторинга ВЦИОМ о восприятии россиянами ситуации в стране, мире, их городе и в их жизни.

с чего всё началось

Всероссийский центр изучения общественного мнения обнародовал информацию о том, как россияне оценивают текущую обстановку. Данные якобы получены при проведении социологического опроса. По информации ВЦИОМ, почти 70% граждан заявили, что в их жизни все хорошо, а 20% сказали, что все плохо.

ВЦИОМ: 70% россиян считают, что в их жизни все хорошо

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