с чего всё началось

Эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) прогнозируют, что за внесение изменений в Основной закон проголосуют от 67% до 71% россиян. Об этом заявил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов.

ВЦИОМ: Более 70% граждан поддержат поправки в Конституцию РФ

Политика Президентский проект о воспитании школьников прошел первое чтение Госдума приняла в первом чтении законопроект о воспитании школьников, основанном на патриотизме, уважении к старшим и других ценностях. 12

Общество Москалькова заявила, что пикет не может расцениваться как митинг Пикетирование не может рассматриваться как массовое мероприятие даже в условиях пандемии коронавируса, заявила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова, комментируя задержание журналиста Ильи Азара.

Авто Появились изображения новых кроссоверов Toyota В базе Национального патентного ведомства Китая появились изображения двух новых электрических кроссоверов Toyota. 1

Наука Памятник эпохи неолита нашли вблизи Стоунхенджа Археологи обнаружили памятник эпохи неолита недалеко от Стоунхенджа. Об этом 22 июня сообщается на сайте Phys.org. 26

Политика Бизнесмен Евгений Пригожин написал открытое письмо Конгрессу США Петербургский предприниматель Евгений Пригожин написал открытое письмо Конгрессу США в ответ на выпущенные ранее директивы H.RES.996 и S.RES.624. 103

Общество Ройзман излечился от коронавируса Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман выписан из больницы после выздоровления. 6

Автоспорт Феттель проводит тесты на «Феррари» 2018 года Пилот «Феррари» Себастьян Феттель проводит заезды на машине 2018 года в рамках подготовки к сезону на автодроме «Муджелло».

Общество Минтруд объяснил порядок оплаты работы 24 июня В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как будет оплачиваться работа 24 июня, которое объявлено нерабочим днём в связи с проведением парада Победы. 12

Гаджеты Jaguar обновил электрический кроссовер I-Pace Обновленный I-Pace получит от Jaguar встроенное зарядное устройство мощностью 11 кВт, что означает, что возможность использовать трехфазное зарядное устройство как в различных общественных точках зарядки, так и дома.

Общество Forbes обновил рейтинг лучших вузов России Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики. 612

Общество Немцов выиграл суд у Лужкова посмертно В 2009 году Немцов вместе с Владимиром Миловым выпустили доклад "Лужков: итоги" о 17-летнем правлении мэра Москвы и о коррупции в городе. 9

Политика Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму. 414