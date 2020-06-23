Политика
Российская газетаВЦИОМ: Более 70% граждан поддержат поправки в Конституцию РФ
Эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) прогнозируют, что за внесение изменений в Основной закон проголосуют от 67% до 71% россиян. Об этом заявил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов.
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с чего всё началось
Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал во вторник данные опроса, посвященного информированности россиян об общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, а также результаты электорального прогноза ВЦИОМ.Ruposters.ru05:53
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ВЦИОМ: большинство россиян планируют голосовать по поправкам в Конституцию
Московский Комсомолец06:30
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Политика
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Коммерсантъ 05:32
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Петербургский предприниматель Евгений Пригожин написал открытое письмо Конгрессу США в ответ на выпущенные ранее директивы H.RES.996 и S.RES.624.
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СМИ сообщили о планах Индии «надавить» на Россию для поставок С-400
РИА Новости 09:10
Автоспорт
Феттель проводит тесты на «Феррари» 2018 года
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель проводит заезды на машине 2018 года в рамках подготовки к сезону на автодроме «Муджелло».
Sports.ru 08:32
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Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Живая Кубань 01:50
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Минтруд объяснил порядок оплаты работы 24 июня
В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как будет оплачиваться работа 24 июня, которое объявлено нерабочим днём в связи с проведением парада Победы.
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Общество
Немцов выиграл суд у Лужкова посмертно
В 2009 году Немцов вместе с Владимиром Миловым выпустили доклад "Лужков: итоги" о 17-летнем правлении мэра Москвы и о коррупции в городе.
Интерфакс 06:26
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Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
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