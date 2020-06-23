Политика

Российская газетаРоссийская газетаВЦИОМ: Более 70% граждан поддержат поправки в Конституцию РФ

Эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) прогнозируют, что за внесение изменений в Основной закон проголосуют от 67% до 71% россиян. Об этом заявил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов.
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с чего всё началось
Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал
 во вторник данные опроса, посвященного информированности россиян об общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, а также результаты электорального прогноза ВЦИОМ.
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