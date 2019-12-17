Почти треть россиян относятся к президенту Украины с безразличием. Сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели опрос среди жителей РФ, чтобы узнать их мнение по поводу ситуации на Украине.

Россияне высказали свое мнение по поводу Украины и Зеленского

Экономика ЦБ предложил ужесточить выдачу ипотеки Банк России выступил с предложением ужесточить выдачу ипотеки в наиболее массовых сегментах рынка (70% от общего объема ипотеки), сообщает РБК.

Политика Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту "При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.

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Биатлон Фуркад прокомментировал отстранение России Прославленный французский биатлонист и пятикратный Олимпийский чемпион Мартен Фуркад прокомментировал четырёхлетнее отстранение России от участия в больших международных турнирах.

Общество Rambler отзывает иск к Twitch без выплаты компенсации Компания Rambler Group в среду отозвала иск к стриминговому сервису Twitch о нелегальном распространении трансляций футбольных матчей Английской премьер-лиги.

Происшествия В музее объяснили поднятие купола над челябинским метеоритом Самопроизвольное поднятие купола над фрагментом Челябинского метеорита, который представлен в качестве экспоната в Государственном историческом музее Южного Урала, могло произойти из-за технического сбоя.

Происшествия В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.

Гаджеты В России подешевели смартфоны Honor и Huawei На территории РФ стартовала новая акция на гаджеты Honor и Huawei, связанная с грядущими новогодними праздниками.