Политика

NewInformNewInformРоссияне высказали свое мнение по поводу Украины и Зеленского

Почти треть россиян относятся к президенту Украины с безразличием. Сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели опрос среди жителей РФ, чтобы узнать их мнение по поводу ситуации на Украине.
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Lenta.ru вчера в 13:12
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Прославленный французский биатлонист и пятикратный Олимпийский чемпион Мартен Фуркад прокомментировал четырёхлетнее отстранение России от участия в больших международных турнирах.
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Компания Rambler Group в среду отозвала иск к стриминговому сервису Twitch о нелегальном распространении трансляций футбольных матчей Английской премьер-лиги.
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Близкие Анастасии Заворотнюк пожаловались на преследование со стороны журналистов.
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Компания "Оператор ГТС Украины" и румынская компания Transgaz подписали соглашение, которое позволит поставлять природный газ в реверсном режиме на Украину и далее в направлении Молдавии.
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На территории РФ стартовала новая акция на гаджеты Honor и Huawei, связанная с грядущими новогодними праздниками.
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Выступивший со звездами «Евровидения» Лазарев ответил на критику

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Владелец компании «Финвижн» Артем Аветисян в интервью РБК рассказал, что готов заключить мировое соглашение с инвестфондом Baring Vostok.
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