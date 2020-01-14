Общество

Российская газетаРоссийская газетаВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул

Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
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с чего всё началось
Каждый второй россиянин (51%) считает, что введение длительных январских каникул — удачное решение, следует
 из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Коммерсантъ08:47

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ВЦИОМ определил, какая часть россиян устала от новогодних каникул

Газета.Ru13:32

Треть россиян, как показал опрос ВЦИОМ, не одобряют длинные новогодние каникулы

Эхо Москвы09:31

Россияне разочаровались в идее переноса новогодних каникул на май

РБК06:37

Опрос показал отношение россиян к длинным январским каникулам

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В РФ более чем в два раза выросло число противников длинных новогодних каникул

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Россияне рассказали, как относятся к переносу новогодних выходных на май

Вечерняя Москва06:53

ВЦИОМ: каждый третий россиянин против длительных новогодних каникул

ТАСС06:38
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Политика

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Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
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76-летний петербуржец заявил о том, что его ударил врач скорой помощи

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Российская газета 06:46
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Китайская студентка, на протяжении пяти лет питавшаяся только рисом и маринованными перцами чили, скончалась от истощения, сообщило издание South China Morning Post.
РИА Новости 10:15
Космос

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Полиция раскрыла тайных дарителей денег из английской деревни

Lenta.ru 07:23
Происшествия

В США из-за сброса авиатоплива пострадали 40 человек

При сбросе авиационного топлива самолета авиакомпании Delta в американском штате Калифорния пострадали 40 человек.
Газета.Ru 19:58
Общество

Кудрин назвал эффективный способ борьбы с бедностью

"Субсидия целенаправленная была бы более весомой для борьбы с бедностью, чем освобождение от налогов", — считает глава Счетной палаты.
РИА Новости 11:06
Армия и оружие

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Ракетный удар по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной на востоке провинции Хомс в Сирии, был нанесен военно-воздушными силами Израиля.
Вести.Ru 17:39
Экономика

Почему мировой долг достиг рекордных $253 трлн

Мировой долг обновил исторический максимум и достиг $253 трлн, или 322% глобального ВВП.
RT на русском 12:34
Армия и оружие

Российский Ми-35М отогнал курдов от патруля в Сирии

Вертолет Ми-35М Воздушно-космических сил России отогнал сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии, пытавшихся забросать камнями российско-турецкий патруль возле города Кобани, населенного преимущественно курдами.
Lenta.ru 07:53
Экономика

Оценены шансы Белоруссии заменить российскую нефть

Экономически обоснованной альтернативы российской нефти для Белоруссии не существует.
Lenta.ru 18:52
Общество

В АТОР пообещали отсутствие очередей при заселении в отели в Турции

Туристам в Турции не придется часами ожидать в лобби отеля при заселении в связи с ужесточением в стране контроля за соблюдением закона о персональных данных.
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Политика

Трамп осудил Apple за отказ разблокировать телефоны преступников

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Apple за то, что компания отказывается разблокировать телефоны преступников для содействия следствию.
РИА Новости 19:03
Футбол

Березуцкий: «Слуцкий звал в „Рубин“. И всё ещё может быть»

Бывший футболист сборной России Василий Березуцкий, который ещё осенью минувшего года работал в тренерском штабе Слуцкого в "Витессе", признался, что мог снова воссоединиться с экс-наставником ЦСКА, отправившись следом за ним в Казань, однако на данный момент ответил отказом.
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Кино

Список номинантов на «Оскар-2020» появился в сети

СМИ опубликовали список фильмов, которые будут бороться за звание лучшего в рамках кинопремии «Оскар».
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Армия и оружие

По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар

Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
Lenta.ru 15:42
Общество

Boeing агрессивно отреагировал на просьбу об обучении пилотов Lion Air

Сотрудники корпорации Boeing во внутренней переписке назвали идиотами представителей авиакомпании Lion Air, которые обратились к ним с просьбой переобучить пилотов под управление новым самолетом 737 MAX.
Российская газета 18:11
Авто

Составлен топ-5 самых ненадежных премиальных кроссоверов 2019 года

Дни24 вчера в 10:25
Кино

Вышел трейлер фильма «Морбиус» с Джаредом Лето про ученого-вампира

Главную роль ученого-вампира с редким заболеванием крови исполнил актер Джаред Лето.
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Кино

Скандинавские короткометражки покажут в нижегородском кинотеатре

Программа«Nordic Shorts» будет показана в нижегородском кинотеатре «Орленок» с 23 по 29 января. Об этом сообщается на сайте кинотеатра.
Newsroom24 12 января в 12:00
Общество

Минфин поддержал появление в России частных судебных приставов

В Минфине одобрили идею создания в России системы частных судебных приставов.
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Презентация включала в себя демонстрацию прототипа карманного портативного SSD-диска с интерфейсом SuperSpeed USB 20Gbps, обеспечивающим передачу данных со скоростью 20 Гбит/с. и накопителя SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB Type-C емкостью 1 ТБ для смартфонов и ноутбуков.
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От нового типа короновируса в Китае умер один человек

«Выявлен 41 случай заражения с предварительным диагнозом новый тип коронавируса, из них два человека уже выписаны из больницы, семь находятся в тяжелом состоянии, один человек умер, состояние остальных пациентов стабильное», — говорится в заявлении.
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Шоу-бизнес

31-летняя Мэрилин Керро стала мамой во второй раз

Прошедшим летом Мэрилин Керро объявила о второй беременности. Вечером 14 января эстонская ведьма сообщила поклонникам, что родила дочь.
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Кино

Фёдор Добронравов рассказал, когда выйдет новый сезон сериала «Сваты»

Актёр российского сериала «Сваты» Фёдор Добронравов рассказал, когда состоится премьера седьмого сезона телешоу.
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Футбол

Нойер может летом покинуть «Баварию»

По информации France Football, вратарь «Баварии» Мануэль Нойер может уйти из мюнхенского клуба уже в следующее межсезонье.
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Общество

Отец Меган Маркл может выступить против нее в суде

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Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о распространении птичьего гриппа

России угрожает штамм вируса птичьего гриппа H5N8, который, в частности, могут занести перелетные птицы.
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Футбол

Сетьен сменил Вальверде на посту главного тренера «Барселоны»

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Иэн Маккеллен обнародовал дневник о съёмках «Властелина колец»

Актер Иэн Маккеллен признался, что он вёл дневник во время съёмок трилогии «Властелин колец».
REGNUM 09:20
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