с чего всё началось

Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Космос Американские военные проведут эксперименты по очистке космоса от ядерного загрязнения Одним из первых американских космических испытаний были Starfish Prime, проведенные 9 июля 1962 года, когда военные взорвали бомбу мощностью 1,4 мегатонны на высоте в 400 километров.

Общество Кудрин назвал эффективный способ борьбы с бедностью "Субсидия целенаправленная была бы более весомой для борьбы с бедностью, чем освобождение от налогов", — считает глава Счетной палаты.

Общество В АТОР пообещали отсутствие очередей при заселении в отели в Турции Туристам в Турции не придется часами ожидать в лобби отеля при заселении в связи с ужесточением в стране контроля за соблюдением закона о персональных данных.

Футбол Березуцкий: «Слуцкий звал в „Рубин“. И всё ещё может быть» Бывший футболист сборной России Василий Березуцкий, который ещё осенью минувшего года работал в тренерском штабе Слуцкого в "Витессе", признался, что мог снова воссоединиться с экс-наставником ЦСКА, отправившись следом за ним в Казань, однако на данный момент ответил отказом.

Армия и оружие По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.

Общество Boeing агрессивно отреагировал на просьбу об обучении пилотов Lion Air Сотрудники корпорации Boeing во внутренней переписке назвали идиотами представителей авиакомпании Lion Air, которые обратились к ним с просьбой переобучить пилотов под управление новым самолетом 737 MAX.

Кино Скандинавские короткометражки покажут в нижегородском кинотеатре Программа«Nordic Shorts» будет показана в нижегородском кинотеатре «Орленок» с 23 по 29 января. Об этом сообщается на сайте кинотеатра.

Гаджеты Western Digital представила прототип карманного SSD-диска на 8 ТБ Презентация включала в себя демонстрацию прототипа карманного портативного SSD-диска с интерфейсом SuperSpeed USB 20Gbps, обеспечивающим передачу данных со скоростью 20 Гбит/с. и накопителя SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB Type-C емкостью 1 ТБ для смартфонов и ноутбуков.

Здоровье От нового типа короновируса в Китае умер один человек «Выявлен 41 случай заражения с предварительным диагнозом новый тип коронавируса, из них два человека уже выписаны из больницы, семь находятся в тяжелом состоянии, один человек умер, состояние остальных пациентов стабильное», — говорится в заявлении.