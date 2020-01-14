Общество
Российская газетаВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул
Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
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с чего всё началось
Каждый второй россиянин (51%) считает, что введение длительных январских каникул — удачное решение, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Коммерсантъ08:47
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Армия и оружие
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Вертолет Ми-35М Воздушно-космических сил России отогнал сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии, пытавшихся забросать камнями российско-турецкий патруль возле города Кобани, населенного преимущественно курдами.
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Экономически обоснованной альтернативы российской нефти для Белоруссии не существует.
Общество
В АТОР пообещали отсутствие очередей при заселении в отели в Турции
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Политика
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Президент США Дональд Трамп раскритиковал Apple за то, что компания отказывается разблокировать телефоны преступников для содействия следствию.
Футбол
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Бывший футболист сборной России Василий Березуцкий, который ещё осенью минувшего года работал в тренерском штабе Слуцкого в "Витессе", признался, что мог снова воссоединиться с экс-наставником ЦСКА, отправившись следом за ним в Казань, однако на данный момент ответил отказом.
Кино
Список номинантов на «Оскар-2020» появился в сети
СМИ опубликовали список фильмов, которые будут бороться за звание лучшего в рамках кинопремии «Оскар».
Армия и оружие
По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар
Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
Общество
Boeing агрессивно отреагировал на просьбу об обучении пилотов Lion Air
Сотрудники корпорации Boeing во внутренней переписке назвали идиотами представителей авиакомпании Lion Air, которые обратились к ним с просьбой переобучить пилотов под управление новым самолетом 737 MAX.
Авто
Составлен топ-5 самых ненадежных премиальных кроссоверов 2019 года
Кино
Вышел трейлер фильма «Морбиус» с Джаредом Лето про ученого-вампира
Главную роль ученого-вампира с редким заболеванием крови исполнил актер Джаред Лето.
Кино
Скандинавские короткометражки покажут в нижегородском кинотеатре
Программа«Nordic Shorts» будет показана в нижегородском кинотеатре «Орленок» с 23 по 29 января. Об этом сообщается на сайте кинотеатра.
Общество
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Гаджеты
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Презентация включала в себя демонстрацию прототипа карманного портативного SSD-диска с интерфейсом SuperSpeed USB 20Gbps, обеспечивающим передачу данных со скоростью 20 Гбит/с. и накопителя SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB Type-C емкостью 1 ТБ для смартфонов и ноутбуков.
Здоровье
От нового типа короновируса в Китае умер один человек
«Выявлен 41 случай заражения с предварительным диагнозом новый тип коронавируса, из них два человека уже выписаны из больницы, семь находятся в тяжелом состоянии, один человек умер, состояние остальных пациентов стабильное», — говорится в заявлении.
Шоу-бизнес
31-летняя Мэрилин Керро стала мамой во второй раз
Прошедшим летом Мэрилин Керро объявила о второй беременности. Вечером 14 января эстонская ведьма сообщила поклонникам, что родила дочь.
Кино
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Футбол
Нойер может летом покинуть «Баварию»
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Общество
Отец Меган Маркл может выступить против нее в суде
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о распространении птичьего гриппа
России угрожает штамм вируса птичьего гриппа H5N8, который, в частности, могут занести перелетные птицы.
Футбол
Сетьен сменил Вальверде на посту главного тренера «Барселоны»
Кино
Иэн Маккеллен обнародовал дневник о съёмках «Властелина колец»
Актер Иэн Маккеллен признался, что он вёл дневник во время съёмок трилогии «Властелин колец».