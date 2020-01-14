На сегодняшний день каждый второй россиянин (51%) считает, что введение длительных январских каникул — удачное решение, обратного мнения придерживается каждый третий (33%).

с чего всё началось

Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщили, что устали от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

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