Общество
Российская газетаВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул
Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
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с чего всё началось
МОСКВА, 14 января 2020 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, как россияне относятся к длительным новогодним и рождественским каникулам, установленным 15 лет назад.ВЦИОМ05:58
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Общество
В социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой
В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой. Внимание на это обратили интернет-пользователи.
Общество
Boeing назвал идиотами обратившихся за обучением сотрудников Lion Air
Сотрудники Boeing в переписке между собой не стеснялись в выражениях по поводу покупателей лайнеров модели 737 MAX, просивших о переобучении летчиков.
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» испытал новое оружие в Баренцевом море
Корвет проекта 20385 «Гремящий» выполнил торпедную стрельбу по подводной и надводной целям, испытав новое вооружение в Баренцевом море, заявил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Политика
Эрдоган пригрозил преподать урок Хафтару в Ливии
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара хочет преподать урок командующему Ливийской национальной армией Халифе Хафтару.
Общество
Генпрокуратура не нашла коррупции в декларации прокурора Москвы
Пресс-секретарь политика Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что Генпрокуратура не нашла нарушений в декларациях прокурора Москвы Дениса Попова.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
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Энергетика
Доходы России от нефти и газа обрушились
За 11 месяцев 2019 года доходы России от экспорта нефти и газа обрушились по сравнению с тем же периодом 2018-го.
Политика
В Госдуме оценили идею литовского депутата отмечать день взятия Москвы
Ранее депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил отмечать дату взятия Москвы в 1610 году.
Общество
СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР
Шоу-бизнес
Рудковская пристыдила Авербуха за гонорары Медведевой
Рудковская привела данные, что за выход на лед в шоу Авербуха Медведева получала по 150 тысяч рублей, при этом за каждое выступление в шоу Татьяны Навки олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова зарабатывала по 10 тысяч долларов (около 610 тысяч рублей).
Гаджеты
Intel Core i3-10320 обходит по производительности Core i7-7700
Судя по данным теста, Core i3-10320 в некоторых тестах опережает Core i7-7700 на 8,9%. Но учитывая, что некоторые тесты завершились не в пользу новинки (пускай и с меньшей разницей), реальная разница в производительности будет примерно 5-7% в пользу Core i3-10320.
Политика
Зеленского заподозрили в тайных переговорах с Россией на курорте
Фракция партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» заподозрила нынешнего лидера страны Владимира Зеленского в тайных переговорах с Россией во время его поездки на курорт в Оман в начале января.
Авто
Обновленный кроссовер Chevrolet Equinox рассекретили до премьеры
Накануне на сайте министерства промышленности Китая рассекретили первые официальные фотографии новинки.
Происшествия
В Крыму нашли схрон с патронами и гранатами
Четыре гранаты и более 200 патронов обнаружили в ящике в заброшенном здании на востоке Крыма, сообщили РБК в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ России.
Общество
Суд в США обязал Telegram раскрыть данные о продажах токенов
Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк обязал Telegram Group Inc. предоставить Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) сведения о банковских операциях по продаже цифровых токенов Gram.
Общество
Epic Games Store продолжит раздавать бесплатные игры до конца 2020 года
Создатели Epic Games Store продлили раздачу игр пользователям до конца 2020 года.
Общество
В РЖД предложили удвоить штрафы для пьющих и курящих в поездах
РЖД предлагают вдвое увеличить штрафы за административные правонарушения в поездах, в частности, курение в неустановленных местах, потребление алкоголя и появление в состоянии опьянения, сообщил замгендиректора компании Дмитрий Пегов, представляя презентацию на заседании комитета Госдумы по транспорту и строительству.
Политика
Путин обратится с посланием к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
Происшествия
Томские врачи спасли ребенка, проглотившего 31 магнит
Здоровье
Oнколог из Германии назвала симптoмы рака поджелудочной железы
Немецкий врач-онколог назвала первые симптомы рака поджелудочной железы, об этом информирует издание Focus.de.
Космос
Школьник открыл новую планету на третий день стажировки в NASA
Кино
В России будет снят ремейк картины «Гостья из будущего»
Общество
В России повысится стоимость тарифов у сотовых операторов
Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") повысится, передает РИА "Новости".
Политика
Поездка Зеленского в Оман сбила с толку разведку США
Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Оман сбила с толку американскую разведку.
Энергетика
В Белоруссии рассказали об альтернативах российской нефти
Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
Шоу-бизнес
Глеба Панфилова и Инну Чурикову обокрали в аэропорту Мадрида
Пропажу своей сумки Инна Чурикова обнаружила еще в день прилета в Испанию, куда она с семьей отправилась встречать Новый год.