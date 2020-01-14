Общество

Российская газетаРоссийская газетаВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул

Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
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с чего всё началось

Сколько должен длиться праздник?

МОСКВА, 14 января 2020 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, как россияне относятся к длительным новогодним и рождественским каникулам, установленным 15 лет назад.
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