Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
РИА Новости
РИА Новости

ВЦИОМ: более половины россиян не хотят делать прививку от коронавируса

Более половины россиян — 52 процента — пока не готовы применить на себе вакцину от коронавируса, сообщил глава ВЦИОМ Валерий Федоров на форуме "Территория смыслов", ссылаясь на проведенное исследование. Согласны на прививку 42 процента, шесть процентов опрошенных затруднились с ответом.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

ВЦИОМ: более 40% жителей России уже готовы сделать прививку от коронавируса

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне - июле.
ТАСС05:44
Подробнее о событии
РБК

ВЦИОМ сообщил о нежелании более половины россиян прививаться от COVID-19

РБК09:33
РИА Новости

ВЦИОМ: более половины россиян не хотят делать прививку от коронавируса

РИА Новости08:25
Говорит Москва

ВЦИОМ: 42% россиян готовы сделать прививку от коронавируса

Говорит Москва05:47
URA.Ru

Больше половины россиян не готовы ставить вакцину от коронавируса

URA.Ru06:21
News.ru

Больше половины россиян не готовы прививаться российской вакциной от COVID

News.ru05:59
Коммерсантъ

ВЦИОМ: 52% россиян не хотят делать прививку от коронавируса

Коммерсантъ06:46
ТАСС

ВЦИОМ: более 40% жителей России уже готовы сделать прививку от коронавируса

ТАСС05:44

ВВС США заинтересовались разработкой ядерного гиперзвукового планера

ВВС США в середине августа опубликовали запрос на информацию о технологиях, которые можно использовать при разработке гиперзвукового планера межконтинентальной дальности, способного нести ядерный боевой заряд.
N+120 августа в 06:04