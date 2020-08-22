Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
РИА Новости
РИА Новости

ВЦИОМ: более половины россиян не хотят делать прививку от коронавируса

Более половины россиян — 52 процента — пока не готовы применить на себе вакцину от коронавируса, сообщил глава ВЦИОМ Валерий Федоров на форуме "Территория смыслов", ссылаясь на проведенное исследование. Согласны на прививку 42 процента, шесть процентов опрошенных затруднились с ответом.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

ВЦИОМ: более 40% жителей России уже готовы сделать прививку от коронавируса

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне - июле.
ТАССвчера в 05:44
Подробнее о событии
Газета.Ru

Более половины россиян не намерены делать прививку от COVID-19

Газета.Ruвчера в 10:29
ТАСС

ВЦИОМ: более 40% жителей России уже готовы сделать прививку от коронавируса

ТАССвчера в 05:44
РБК

ВЦИОМ сообщил о нежелании более половины россиян прививаться от COVID-19

РБКвчера в 09:33
РИА Новости

ВЦИОМ: более половины россиян не хотят делать прививку от коронавируса

РИА Новостивчера в 08:25
Коммерсантъ

ВЦИОМ: 52% россиян не хотят делать прививку от коронавируса

Коммерсантъвчера в 06:46
Ёлдаш

Более 40% россиян готовы привиться от коронавируса

Ёлдашвчера в 06:30
Известия

Более 40% россиян заявили о готовности привиться от коронавируса

Известиявчера в 09:53

Число планет-сирот в нашей Галактике может превосходить число звезд

Новая миссия НАСА может обнаружить, что в нашей Галактике число планет-сирот – планет, которые движутся в космическом пространстве, не обращаясь при этом вокруг какой-либо звезды – превосходит число звезд, согласно новому исследованию.
AstroNews.ruвчера в 10:28

В США арестован экс-спецназовец, обвиненный в работе на разведку РФ

В заявлении судьи восточного округа штата Вирджиния Закари Тервиллигера говорится, что "в период с 1996 по 2011 гг. Питер Деббинс действовал сообща с сотрудниками российской разведки, периодически посещал Россию, ему было присвоено кодовое имя, он даже подписал заявление о том, что хотел бы служить России".
Интерфакс21 августа в 16:57
71

ЕСПЧ обязал Россию предоставить супруге Навального медкарту из Омска

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти предоставить медицинскую карту оппозиционера Алексея Навального из омской больницы его супруге Юлии, а также допустить к политику его врача и проинформировать судей о его лечении в Германии.
РБКвчера в 15:33
17