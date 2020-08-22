ВЦИОМ: более половины россиян не хотят делать прививку от коронавируса
Более половины россиян — 52 процента — пока не готовы применить на себе вакцину от коронавируса, сообщил глава ВЦИОМ Валерий Федоров на форуме "Территория смыслов", ссылаясь на проведенное исследование. Согласны на прививку 42 процента, шесть процентов опрошенных затруднились с ответом.В источнике
С чего всё началось
ВЦИОМ: более 40% жителей России уже готовы сделать прививку от коронавируса
Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне - июле.
ТАССвчера в 05:44
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