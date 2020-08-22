ВЦИОМ: более половины россиян не хотят делать прививку от коронавируса

Газета Кемерова 24

Более половины россиян — 52 процента — пока не готовы применить на себе вакцину от коронавируса, сообщил глава ВЦИОМ Валерий Федоров на форуме "Территория смыслов", ссылаясь на проведенное исследование. Согласны на прививку 42 процента, шесть процентов опрошенных затруднились с ответом.