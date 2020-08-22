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РИА Новости
РИА Новости

ВЦИОМ: более половины россиян не хотят делать прививку от коронавируса

Более половины россиян — 52 процента — пока не готовы применить на себе вакцину от коронавируса, сообщил глава ВЦИОМ Валерий Федоров на форуме "Территория смыслов", ссылаясь на проведенное исследование. Согласны на прививку 42 процента, шесть процентов опрошенных затруднились с ответом.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

ВЦИОМ: более 40% жителей России уже готовы сделать прививку от коронавируса

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне - июле.
ТАСС05:44
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News.ru

Больше половины россиян не готовы прививаться российской вакциной от COVID

News.ru05:59
РИА Новости

ВЦИОМ: более половины россиян не хотят делать прививку от коронавируса

РИА Новости08:25
Коммерсантъ

ВЦИОМ: 52% россиян не хотят делать прививку от коронавируса

Коммерсантъ06:46
URA.Ru

Больше половины россиян не готовы ставить вакцину от коронавируса

URA.Ru06:21
РБК

ВЦИОМ сообщил о нежелании более половины россиян прививаться от COVID-19

РБК09:33
Говорит Москва

ВЦИОМ: 42% россиян готовы сделать прививку от коронавируса

Говорит Москва05:47
ТАСС

ВЦИОМ: более 40% жителей России уже готовы сделать прививку от коронавируса

ТАСС05:44

Глава Бурятии обратился к жителям республики со срочным обращением

Сегодня на своей странице в Фейсбук глава республики обратился к жителям республики с призывом не расслабляться и по возможности соблюдать все правила профилактики для предотвращения распространения COVID-19.
Номер один10:53
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Польша опровергла обвинения Александра Лукашенко в желании присвоить земли Белоруссии

Президент Белоруссии, выступая на митинге в Гродно и говоря про Польшу, заявил, что там «хватает сегодня тех, кто хотел бы оттяпать хотя бы клочок этой земли, особенно этой западной жемчужины Белоруссии [Гродненская область – примечание ГМ]».
Говорит Москва12:36

Художник Лоскутов получил премию «Инновация» за продажу таблички из расследования Навального о Наиле Аскер-заде

Предметом проекта стал сам факт продажи на благотворительном аукционе таблички с именами банкира Костина и телеведущей Наили Аскер-заде — эту табличку показывал в своем расследовании ФБК.
Полит.ру10:55

В Минске колонны демонстрантов прошли по городу

Согласно информации агентства, несколько сотен демонстрантов прошли от Комаровского рынка до улицы Немига, а затем переулками вышли на площадь Независимости, откуда двинулись по проспекту Независимости в сторону монумента Победы.
ИА Красная Весна12:39

Ученые из США выяснили, почему иммунитет быстро «забывает» коронавирус

Ученые из Гарвардского университета выяснили, что излишняя активизация иммунитета и прочие нарушения его работы при тяжелой форме коронавируса мешают формированию клеток, вырабатывающих антитела, сообщается в научном журнале Cell.
Live24вчера в 10:44
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Немецкие врачи Навального могут выступить с заявлением в понедельник

Заявление лечащих врачей оппозиционера Алексея Навального, которого утром 22 августа доставили в берлинскую клинику «Шарите», ожидается в понедельник, 24 августа, сообщили «РИА Новости» в клинике.
Коммерсантъ11:45
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