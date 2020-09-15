ВЦИОМ: более трети россиян считают, что РФ остается великой державой
Более трети опрошенных жителей РФ (37%) считают, что Россия остается великой державой, еще 29% думают, что страна станет такой в ближайшие 15-20 лет. Такие данные приведены в результатах исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которое имеется в распоряжении ТАСС.В источнике
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Большинство россиян считают плохой идеей в настоящее время брать кредиты и делать крупные покупки
Интерфакс - Россиявчера в 06:53