Невские Новости 9

Более трети опрошенных жителей РФ (37%) считают, что Россия остается великой державой, еще 29% думают, что страна станет такой в ближайшие 15-20 лет. Такие данные приведены в результатах исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которое имеется в распоряжении ТАСС.