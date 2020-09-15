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ТАСС
ТАСС

ВЦИОМ: более трети россиян считают, что РФ остается великой державой

Более трети опрошенных жителей РФ (37%) считают, что Россия остается великой державой, еще 29% думают, что страна станет такой в ближайшие 15-20 лет. Такие данные приведены в результатах исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которое имеется в распоряжении ТАСС.В источнике
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ТАСС

ВЦИОМ: более трети россиян считают, что РФ остается великой державой

ТАСС20:07
Lenta.ru

Россияне задумали забрать деньги из банков

Lenta.ruвчера в 10:40
Интерфакс - Россия

Большинство россиян считают плохой идеей в настоящее время брать кредиты и делать крупные покупки

Интерфакс - Россиявчера в 06:53
Эхо Москвы

Около половины россиян, опрошенных ВЦИОМ, считают, что сейчас лучшее время, чтобы забрать деньги с банковского счета

Эхо Москвывчера в 07:37
REGNUM

ВЦИОМ: 74% граждан в РФ не считают нынешний момент удачным для кредитования

REGNUMвчера в 07:27
SIA.ru

Показатели потребительского и кредитного доверия постепенно возвращаются к докризисным значениям

SIA.ruвчера в 07:07
Аргументы и Факты

ВЦИОМ изучил потребительское и кредитное доверие россиян

Аргументы и Фактывчера в 08:31

СМИ узнали об обсуждении Германией санкций против России из-за Навального

Немецкие власти из-за предполагаемого отравления оппозиционера Алексея Навального рассматривают возможность ввести против России различные санкции, в том числе заморозку активов и запрет на въезд в отношении ряда лиц.
РБК20:02
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Регулятор Дании высказал позицию по «Северному потоку — 2»

В Датском энергетическом агентстве (DEA) прокомментировали призыв премьер-министра страны Метте Фредриксен начать новую дискуссию по строительству газопровода "Северный поток — 2" на фоне ситуации с Алексеем Навальным.
РИА Новостивчера в 11:03
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Посольство России призвало США не раздувать антироссийские настроения

Посольство России в Вашингтоне прокомментировало заявление главы Командования глобального удара ВВС США генерала Тимоти Рэя о российской «угрозе», предложив коллегам из Вашингтона не раздувать антироссийские настроения в обществе.
RT на русском18:58
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Лукашенко заявил, что Белоруссии надо держаться ближе к России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что последние события в республике показали, что Минску нужно держаться ближе к России, особенно в экономике.
РИА Новостивчера в 09:22
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