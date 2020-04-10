Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВЦИОМ: большинство россиян перестали гулять из-за коронавируса

Подавляющее большинство россиян из-за коронавируса COVID-19 стали реже выходить из дома, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Перестали гулять или сократили количество прогулок 80% опрошенных.
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с чего всё началось

Из-за ситуации с коронавирусом 80% россиян перестали выходить на улицу

Выходить на улицу, гулять перестали или стали реже 80% россиян. Это в два раза больше, чем было по опросам от 26 марта — 40%.
РБК00:00

Подробнее о событии

ВЦИОМ: большинство россиян перестали гулять из-за коронавируса

Коммерсантъ04:44

ВЦИОМ подсчитал переставших выходить на улицу россиян

Известия01:16

84% жителей России перестали видеться с друзьями из-за коронавируса

Комсомольская правда03:10

84% россиян прекратили или стали реже видеться с друзьями из-за карантинных мер

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Lenta.ru01:26

Коронавирус меняет повседневные практики россиян

ВЦИОМ04:00

Из-за ситуации с коронавирусом 80% россиян перестали выходить на улицу

РБК00:00
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Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
Общество

Число зараженных коронавирусом в России достигло 11 917

Всего на сегодняшний день, 9 апреля, в России зарегистрированы 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах.
Газета.Ru 03:42
Финансы

Аналитики спрогнозировали рост ставок по вкладам

8 апреля ЦБ сообщил, что ставки по депозитам в России уже вернулись к росту: в третьей декаде марта средневзвешенная максимальная ставка по вкладам в 10 крупнейших банках страны выросла до 5,38% с 5,15% в начале и середине месяца.
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Певицу Надежду Бабкину перевели в закрытый инфекционный бокс

Культуромания вчера в 12:09
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Ученые показали, как коронавирус распространяется после кашля

РЕН ТВ вчера в 14:56
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Путин дал МВД и Росгвардии поручения в связи с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин поручил МВД и Росгвардии принять меры безопасности в тех организациях и учреждениях, которые участвуют в борьбе с распространением коронавируса.
RT на русском 03:35
Происшествия

В Москве поймали первого нарушившего домашний карантин водителя

Московские полицейские поймали первого нарушившего обязательный домашний карантин водителя.
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Общество

СМИ сообщили об ограничении продажи пива в ряде регионов России

Москва, 10 апреля 2020, 11:19 — REGNUM В ряде российских регионов в рамках борьбы с коронавирусом ограничили продажу разливного пива, сообщает 10 апреля «Коммерсантъ».
REGNUM 04:19
Происшествия

Захвативший заложников в Пятигорске мужчина задержан

Напомним, что в четверг днем 29-летний мужчина взял в заложники сестру и двоих детей в доме на улице Ессентукской, 64.
Newstracker.ru вчера в 11:08
Общество

Ростовский губернатор может смягчить режим самоизоляции для бизнеса

Рассматривается вопрос смягчения режима самоизоляции для бизнеса.
REGNUM 03:16
Происшествия

В Хабаровске разрушился дом, дважды признанный аварийным

Жилой дом в Хабаровске, который дважды признавали аварийным, частично разрушился на глазах у жильцов, из здания срочно эвакуировали более 30 человек, сообщает мэрия в пятницу.
РИА Новости 03:13
Экономика

Правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,1 трлн рублей

Сумма сделки составила 2,14 трлн рублей, что на 300 млрд меньше, чем планировалось изначально.
Известия вчера в 17:09
Политика

Владимир Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами

Глава государства напомнил, что Россия выдержала набеги печенегов и половцев, и коронавирус она тоже преодолеет.
Плюс один +1 08 апреля в 09:19
Космос

«Cassini» раскрывает давнюю тайну аномального нагрева Сатурна

«Электрические токи, создаваемые при взаимодействии солнечного ветра и заряженных частиц, испускаемых спутниками Сатурна, зажигают полярные сияния и нагревают его верхние слои», – пишут авторы исследования, предоставленного в журнале Nature Astronomy.
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Армия и оружие

Убийц из ВСУ ждёт возмездие: Донбасс снова истекает кровью

Все помнят страшный символ войны на Донбассе — «Горловскую мадонну».
Rusvesna.su вчера в 22:00
Технологии

В iOS 14 появится новая функция предварительного запуска приложений

В новой версии мобильной операционной системы iOS 14 появится новая функция предварительного запуска приложений до их установки.
UfacityNews.ru вчера в 15:44
Происшествия

В Липецкой области выявлено семь новых случаев коронавируса

Липецк, 10 апреля 2020, 11:05 — REGNUM В Липецкой области 10 апреля подтверждено семь новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на оперативный штаб.
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Армия и оружие

Испытания «угрожающей» мосту в Крым украинской ракеты сняли на видео

Попадание новой украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун" в морскую цель опубликовано в YouTube.
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Общество

На Урале вступил в силу закон о штрафах за несоблюдение «самоизоляции»

Екатеринбург, 10 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон о наказаниях за несоблюдение режима самоизоляции.
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Авто

Появились первые изображения салона обновленного Lada Largus

По слухам, главной особенностью интерьера обновленного «Ларгуса» станет его оригинальность – например, новая передняя панель от Renault Duster будет соответствовать фирменному «Х-стилю» LADA.
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Происшествия

В Воронежской области коронавирусом заразилась целая семья

Четверо новых заболевших коронавирусом в Воронежской области подхватили инфекцию от родственников, не выезжая за рубеж.
Вести Воронеж 04:09
Происшествия

СК завел дело против устроивших геноцид в Ростовской области эсэсовцев

Следственный комитет России на основании архивных материалов возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид) в отношении эсэсовцев, организовавших массовое убийство мирного населения в Ростовской области.
Газета.Ru вчера в 10:06
Общество

Собянин: часть россиян посчитали призыв не летать в Куршевель издевкой

Некоторые россияне посчитали издевкой рекомендации не летать за границу из-за коронавируса, а потом они удивлялись, что заражены, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
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На Кубани выявлено 20 новых случаев заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае выявлено 20 подтвержденных новых случаев COVID-2019.
Российская газета 04:11
Армия и оружие

В России рассказали о создании в США «абсолютного оружия»

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Единоборства

Хабиб Нурмагомедов отреагировал на отмену турнира UFC 249

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Общество

Минниханов поручил усилить патрулирование городов в Татарстане

Президент РТ Рустам Минниханов поручил усилить патрулирование городов в Татарстане.
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Экономика

Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году

Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете.
Газета.Ru 02:43
Происшествия

В Ростовской области пациента с коронавирусом перевели на ИВЛ

Врачи перевели одного из пациентов, заболевших коронавирусом в Ростовской области, на искусственную вентиляцию легких, сообщает правительство региона.
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Продажи «АЛРОСА» в марте упали к февралю в два раза

Интерфакс 04:27
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