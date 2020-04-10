Коронавирус
КоммерсантъВЦИОМ: большинство россиян перестали гулять из-за коронавируса
Подавляющее большинство россиян из-за коронавируса COVID-19 стали реже выходить из дома, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Перестали гулять или сократили количество прогулок 80% опрошенных.
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с чего всё началось
Выходить на улицу, гулять перестали или стали реже 80% россиян. Это в два раза больше, чем было по опросам от 26 марта — 40%.РБК00:00
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