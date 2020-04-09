МОСКВА, 09 апреля 2020 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные кризисного мониторинга ВЦИОМ о восприятии россиянами ситуации в стране, мире, их городе и в их жизни.

с чего всё началось

Результаты исследования опубликованы на сайте организации. Согласно опросу, «хорошей» нынешнюю мировую ситуацию назвали только 20% респондентов. При этом в России благоприятной обстановку назвали 40% опрошенных, негативно происходящее оценили 51%.

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