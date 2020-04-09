Коронавирус
Форпост Северо-ЗападВЦИОМ: большинство жителей России негативно оценили обстановку в мире
Результаты исследования опубликованы на сайте организации. Согласно опросу, «хорошей» нынешнюю мировую ситуацию назвали только 20% респондентов. При этом в России благоприятной обстановку назвали 40% опрошенных, негативно происходящее оценили 51%.
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с чего всё началось
МОСКВА, 09 апреля 2020 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные кризисного мониторинга ВЦИОМ о восприятии россиянами ситуации в стране, мире, их городе и в их жизни.ВЦИОМ06:14
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Интернет
Google запретила сотрудникам пользоваться Zoom
Google запретила сотрудникам использовать программу Zoom на корпоративных компьютерах.
Общество
В Москве ограничили посещение кладбищ из-за коронавируса
Режим посещения московских кладбищ будет ограничен до окончания действия режима повышенной готовности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.
Футбол
ЦСКА интересуется полузащитником «Жилины»
Как стало известно «Чемпионату», словацкий полузащитник Ян Бернат, выступающий за «Жилину», попал в сферу интересов московского ЦСКА.
Происшествия
В Ярославле на карантин по COVID-19 закрыли отделение больницы
Отделение пульмонологии ярославской больницы № 2 вместе с пациентами и медицинским персоналом закрыто на 14-дневный карантин.
Происшествия
СК возбудил дело о расстрелах эсэсовцами жителей Ростовской области
Следственный комитет по архивным материалам возбудил уголовное дело об убийстве более 30 тыс. жителей Ростовской области эсэсовцами в 1942—1943 годах.
Общество
Врач оценил иммунитет к CoViD-19 у переболевших ветрянкой или корью
Врач подчеркнул, что крайне не рекомендует принимать антибиотики в качестве профилактики от нового вируса, так как они могут нанести вред организму.
Общество
В Москве выписали первые штрафы за нарушение самоизоляции
В Москве выписали первые штрафы за нарушение режима самоизоляции, сообщила РБК пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Здоровье
Доктор Комаровский дал рекомендации при обнаружении симптомов COVID-19
Если у человека наблюдаются температура, боль в горле, кашель, чихание и прочие простудные симптомы, необходимо сидеть дома и правильно лечиться.
Происшествия
В Пятигорске мужчина взял в заложники сестру и ее детей
Энергетика
Россия может согласиться на сокращение добычи нефти
Источник в Минэнерго России сообщил о возможности снизить добычу нефти на 1,6 млн баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+.
Общество
Владимир Путин сообщил о доплатах медикам в связи с пандемией
Глава государства сообщил: начиная с апреля, медики, которые сражаются с коронвирусом «на передовой», непосредственно работают с инфициованными больными и ежеминутно рискуют своим здоровьем, в течение трёх месяцев будут получать дополнительные средства.
Общество
Песков рассказал о покупке блокатора вирусов
Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
Игры
Переиздание Saints Row: The Third уже получило рейтинг
Происшествия
На Урале семья с тремя детьми спряталась от коронавируса в лесу
Энергетика
Саудовская Аравия приобрела акции нефтегазовых компаний Европы
Саудовская Аравия приобрела акции нефтегазовых компаний Европы на $1 млрд.
Политика
Вирусолог дал ответ Путину на вопрос о сокращении нерабочих дней
Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин в целях предупреждения распространения в стране коронавируса объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей.
Политика
Дмитрий Овсянников лишился партбилета
Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Общество
На нарушителей самоизоляции в Москве составили более 400 протоколов
Столичные правоохранительные органы составили сотни протоколов об административных правонарушениях в период действия режима самоизоляции, сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин.
Происшествия
На Кубани умерли две женщины с коронавирусом
Две женщины с подтвержденным диагнозом "коронавирус" умерли в Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб региона.
Общество
В Нидерландах 107-летняя жительница излечилась от коронавируса
В Нидерландах 107-летняя жительница Корнелия Рас излечилась от коронавирусной инфекции, сообщает News.ru.
Общество
Эксперты оценили успехи губернаторов в борьбе с коронавирусом
Центр особенно отметил его успехи в поддержке бизнеса: Махонин ввёл льготы по налогу на имущество и доход для пострадавших сфер предпринимательства, стимулировал снижение арендной платы и увеличил размер аванса по госконтрактам.
Общество
Министр здравоохранения Коми подал в отставку
Министр здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин сообщил в четверг ТАСС, что подал в отставку.
Общество
Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Происшествия
МЧС назвало причину взрыва в бизнес-центре в Москве
Взрыв в многоэтажном офисном здании в Москве произошел из-за разгерметизации кислородного баллона.
Шоу-бизнес
Участница Comedy Club Марина Кравец родила первенца
Телеведущая и участница юмористического шоу Comedy Club впервые стала мамой. Об этом 35-летняя артистка рассказала у себя в Instagram.
Автоспорт
Чемпионат Формулы-1 собираются начать в Европе без зрителей
Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун в интервью для британского телеканала Sky Sports рассказал о том, что чемпионат 2020 года может стартовать без болельщиков.
Общество
В Рособрнадзоре допустили возможность ещё одного переноса ЕГЭ
В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране сроки сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) могут снова перенести, сообщил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Армия и оружие
В России рассказали о создании в США «абсолютного оружия»
Здоровье
Минздрав назвал пять главных симптомов коронавирусной инфекции
Главными симптомами коронавирусной инфекции являются повышение температуры тела, кашель, одышка, утомляемость и ощущение сдавленности в грудной клетке.