Коронавирус

Форпост Северо-ЗападФорпост Северо-ЗападВЦИОМ: большинство жителей России негативно оценили обстановку в мире

Результаты исследования опубликованы на сайте организации. Согласно опросу, «хорошей» нынешнюю мировую ситуацию назвали только 20% респондентов. При этом в России благоприятной обстановку назвали 40% опрошенных, негативно происходящее оценили 51%.
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с чего всё началось

Что происходит? Ситуация в мире, стране, семье

МОСКВА, 09 апреля 2020 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные кризисного мониторинга ВЦИОМ о восприятии россиянами ситуации в стране, мире, их городе и в их жизни.
ВЦИОМ06:14

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ВЦИОМ назвал долю положительно оценивших свою жизненную ситуацию россиян

РБК05:07

ВЦИОМ: большинство россиян положительно оценивают свою жизненную ситуацию

ТАСС03:02

ВЦИОМ: Лишь 20% россиян считают нынешнюю ситуацию в мире «хорошей». В России вдвое лучше

Фонтанка.Ру04:05

Россияне оценили свою жизнь и обстановку в мире

Lenta.ru03:38

ВЦИОМ: 69% россиян положительно оценивают ситуацию конкретно в своей жизни

Газета.Ru03:32

ВЦИОМ: Почти 70% россиян довольны ситуацией в своей жизни

Ведомости03:25

ВЦИОМ: 69 процентов опрошенных назвали ситуацию в своей жизни хорошей

Вести.Ru04:35
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Интернет

Google запретила сотрудникам пользоваться Zoom

Google запретила сотрудникам использовать программу Zoom на корпоративных компьютерах.
TechFusion 08:05
Общество

В Москве ограничили посещение кладбищ из-за коронавируса

Режим посещения московских кладбищ будет ограничен до окончания действия режима повышенной готовности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.
РБК 10:13
Футбол

ЦСКА интересуется полузащитником «Жилины»

Как стало известно «Чемпионату», словацкий полузащитник Ян Бернат, выступающий за «Жилину», попал в сферу интересов московского ЦСКА.
Чемпионат 10:17
Происшествия

В Ярославле на карантин по COVID-19 закрыли отделение больницы

Отделение пульмонологии ярославской больницы № 2 вместе с пациентами и медицинским персоналом закрыто на 14-дневный карантин.
Российская газета 09:53
Происшествия

СК возбудил дело о расстрелах эсэсовцами жителей Ростовской области

Следственный комитет по архивным материалам возбудил уголовное дело об убийстве более 30 тыс. жителей Ростовской области эсэсовцами в 1942—1943 годах.
RT на русском 10:06
Общество

Врач оценил иммунитет к CoViD-19 у переболевших ветрянкой или корью

Врач подчеркнул, что крайне не рекомендует принимать антибиотики в качестве профилактики от нового вируса, так как они могут нанести вред организму.
Life.ru 04:21
Общество

В Москве выписали первые штрафы за нарушение самоизоляции

В Москве выписали первые штрафы за нарушение режима самоизоляции, сообщила РБК пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
РБК 09:31
Здоровье

Доктор Комаровский дал рекомендации при обнаружении симптомов COVID-19

Если у человека наблюдаются температура, боль в горле, кашель, чихание и прочие простудные симптомы, необходимо сидеть дома и правильно лечиться.
Слово и Дело 03:38
Происшествия

В Пятигорске мужчина взял в заложники сестру и ее детей

РИА Новости 09:47
Энергетика

Россия может согласиться на сокращение добычи нефти

Источник в Минэнерго России сообщил о возможности снизить добычу нефти на 1,6 млн баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+.
RT на русском 07:30
Общество

Владимир Путин сообщил о доплатах медикам в связи с пандемией

Глава государства сообщил: начиная с апреля, медики, которые сражаются с коронвирусом «на передовой», непосредственно работают с инфициованными больными и ежеминутно рискуют своим здоровьем, в течение трёх месяцев будут получать дополнительные средства.
53 новости вчера в 08:54
Общество

Песков рассказал о покупке блокатора вирусов

Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
REGNUM вчера в 13:35
Игры

Переиздание Saints Row: The Third уже получило рейтинг

Vevby.ru 06 апреля в 11:12
Происшествия

На Урале семья с тремя детьми спряталась от коронавируса в лесу

Российская газета 09:34
Энергетика

Саудовская Аравия приобрела акции нефтегазовых компаний Европы

Саудовская Аравия приобрела акции нефтегазовых компаний Европы на $1 млрд.
АК&М 09:54
Политика

Вирусолог дал ответ Путину на вопрос о сокращении нерабочих дней

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин в целях предупреждения распространения в стране коронавируса объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей.
News.ru вчера в 01:21
Политика

Дмитрий Овсянников лишился партбилета

Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Коммерсантъ вчера в 11:33
Общество

На нарушителей самоизоляции в Москве составили более 400 протоколов

Столичные правоохранительные органы составили сотни протоколов об административных правонарушениях в период действия режима самоизоляции, сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин.
Интерфакс 09:52
Происшествия

На Кубани умерли две женщины с коронавирусом

Две женщины с подтвержденным диагнозом "коронавирус" умерли в Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб региона.
ТАСС 09:11
Общество

В Нидерландах 107-летняя жительница излечилась от коронавируса

В Нидерландах 107-летняя жительница Корнелия Рас излечилась от коронавирусной инфекции, сообщает News.ru.
Москва 24 08:15
Общество

Эксперты оценили успехи губернаторов в борьбе с коронавирусом

Центр особенно отметил его успехи в поддержке бизнеса: Махонин ввёл льготы по налогу на имущество и доход для пострадавших сфер предпринимательства, стимулировал снижение арендной платы и увеличил размер аванса по госконтрактам.
Право.ру 06:52
Общество

Министр здравоохранения Коми подал в отставку

Министр здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин сообщил в четверг ТАСС, что подал в отставку.
ТАСС 08:09
Общество

Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия вчера в 05:43
Происшествия

МЧС назвало причину взрыва в бизнес-центре в Москве

Взрыв в многоэтажном офисном здании в Москве произошел из-за разгерметизации кислородного баллона.
Известия 07:43
Шоу-бизнес

Участница Comedy Club Марина Кравец родила первенца

Телеведущая и участница юмористического шоу Comedy Club впервые стала мамой. Об этом 35-летняя артистка рассказала у себя в Instagram.
Газета.Ru 07:59
Автоспорт

Чемпионат Формулы-1 собираются начать в Европе без зрителей

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун в интервью для британского телеканала Sky Sports рассказал о том, что чемпионат 2020 года может стартовать без болельщиков.
Советский спорт 03:15
Общество

В Рособрнадзоре допустили возможность ещё одного переноса ЕГЭ

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране сроки сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) могут снова перенести, сообщил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
Наша версия 10:07
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Армия и оружие

В России рассказали о создании в США «абсолютного оружия»

Что происходит 09:44
Здоровье

Минздрав назвал пять главных симптомов коронавирусной инфекции

Главными симптомами коронавирусной инфекции являются повышение температуры тела, кашель, одышка, утомляемость и ощущение сдавленности в грудной клетке.
Известия 07:36
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