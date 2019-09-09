Экономика

Газета.RuГазета.RuПочти две трети россиян предпочитают сберегать, а не тратить деньги

Опрос показал, что большинство россиян в настоящее время предпочитают откладывать денежные средства, а не тратить их. Об этом сообщается на сайте ВЦИОМ. Как показало исследование, почти 66% населения страны считают, что лучше сберегать и меньше тратить деньги.
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с чего всё началось

Мониторинг: накопления, траты и валютные сбережения

Большинство россиян считает, что сейчас лучше сберегать (66%) и меньше тратить. Только четверть россиян придерживается мнения, что лучше побыстрее потратить сбережения (23%).
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