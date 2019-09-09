Экономика
ТАССВЦИОМ: две трети россиян предпочитают сберегать деньги, а не тратить
Большинство россиян (66%) считает, что сейчас лучше сберегать и меньше тратить. Обратного мнения придерживаются менее четверти опрошенных (23%). Соответствующие данные опроса привел в понедельник Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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с чего всё началось
Треть россиян напротив предполагают, что деньги из банков сейчас забрать (32%) - данный показатель стабилен с февраля 2019 г. Валюта: доллар вверх, но сбережения в рублях В национальной валюте хранят свои сбережения большинство россиян (63%), что больше на 5%, чем два месяца назад.ВЦИОМ03:59
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Происшествия
В Грозном ликвидировали открывшего стрельбу по полицейским
Сотрудники полиции ликвидировали мужчину в Грозном после того, как он открыл стрельбу по силовикам.
RT на русском 04:42
Шоу-бизнес
Пугачева отреагировала на слухи о сносе своего замка
Некоторые соседи недовольны тенью от звездного дома Недавно выяснилось, что некоторые жители деревни Грязь, владеющие недвижимостью по соседству с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным, недовольны тем, что звездный замок якобы отбрасывает крупную тень на их участок, из-за чего там плохо растут цветы и плоды.
WomanHit.ru 10:13
Энергетика
Власти Украины пообещали снизить цены на газ для населения в сентябре
Власти Украины пообещали снизить цены на газ для жителей страны в сентябре на 115 гривен ($4,6), о чем заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус во время согласительного совета в парламенте.
Вести.Финанс 08:49
Футбол
Россия — Казахстан 0:0 (1-й тайм)
Тренерский штаб сборной России по футболу назвал стартовый состав команды на матч отборочного турнира к чемпионату мира 2020 года против Казахстана.
РБК 13:37
Общество
В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре
Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27
Политика
Памфилова пожаловалась в СПЧ на Associated Press
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова пожаловалась на агентство Associated Press в профильную коллегию Совета при правам человека при президенте.
Интерфакс 12:58
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Футбол
«Интер» рассчитывает бесплатно подписать Гетце
Миланский клуб рассчитывает бесплатно заполучить футболиста следующим летом, когда у него истечет контракт с немецким клубом.
Soccer.ru 13:14
Политика
В Грузии начал вещание новый телеканал экс-гендиректора «Рустави 2»
В Грузии начал вещание новый телеканал «Мтавари архи» («Главный канал»), который основал бывший генеральный директор телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия.
Культуромания 15:13
Экономика
Рынок труда улучшился во всех регионах РФ, кроме Хакасии
Согласно исследованию агентства «Прайм», рынок труда по итогам 2018 года улучшился во всех регионах России, кроме Республики Хакасия.
Коммерсантъ 04:13
Наука
Шведский ученый предложил есть людей для спасения планеты
Шведский ученый по имени Магнус Седерлунд нашел весьма оригинальное решение всех экологических проблем Земли.
Дни24 05:15
Авто
Land Rover Defender рассекречен накануне премьеры
Согласно информации из журнала, Land Rover Defender 110 предложат в Южной Африке с 3,0-литровым бензиновым двигателем P400 мощностью 400 л.с. и 550 Нм крутящего момента и с 2,0-литровым турбодизелем P240, выдающим 240 л.с. и 430 Нм крутящего.
Автоновости дня вчера в 22:00
Происшествия
В Петербурге совершено нападение на сотрудника ДПС
Нападение совершено на сотрудника ДПС в Санкт-Петербурге при попытке проверить документы.
ТАСС 13:49
Энергетика
Додон сообщил о полученной от России скидке на газ для Молдавии
В конце июля Додон говорил о скидке в размере 25–30%. Молдавия закупает у России газ по заключенному в 2008 году договору.
РБК 09:14
Шоу-бизнес
Анна Седокова в третий раз появилась на обложке Playboy
Исполнительница рассказала, что ее фотография появилась на обложке знаменитого мужского журнала Playboy.Анна Седокова делится с фанатами своими переживаниями и радостными событиями в жизни.
Дни24 06:52
Политика
В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США
Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.
Газета.Ru 13:19
Авто
На улицах Краснодара заметили Lada Priora с трехметровыми колесами
На улицах Краснодара заметили Lada Priora с колесами диаметром 72 дюйма.
Невские Новости вчера в 15:19
Технологии
Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта
Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.
Газета.Ru 03:53
Авто
Показаны дебютные рендеры новой Kia Optima
Пока новая KIA Optima проходит тесты и готовится к премьере, публика визуализирует и представляет седан в деталях.
Автоновости дня 04:29
Политика
Болтон прокомментировал обмен заключенными между Москвой и Киевом
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал обмен заключенными между Россией и Украиной «важным событием» и выразил надежду, что «еще больше украинских заключенных вернутся к своим семьям».
Росбалт вчера в 23:59
Шоу-бизнес
Гуф признался Кети Топурии в любви в день ее рождения
Рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, опубликовал на своей странице в Instagram трогательный пост.
RuNews24.ru 05:10
Культура
В Британии снимут сериал об отравленном Александре Литвиненко
Телепрограмма 12:15
Армия и оружие
ВМФ России получит в следующем году сразу четыре атомные подлодки
В 2020 году военно-морской флот России получит в свое распоряжение сразу четыре атомные подводные лодки (АПЛ).
Российская газета 13:54
Экономика
HTC в квартальном отчете показала рост выручки
За восемь месяцев выручка оказалась на 47,11% меньше, чем годом ранее. При этом в квартальном отчете указали рост 66,72%.
Astera 13:16
Политика
Палата представителей начала расследование связей Трампа с Украиной
Демократы в конгрессе США объявили о начале широкомасштабного расследования сообщений о попытках президента США Дональда Трампа, его адвоката Рудольфа Джулиани и других лиц из окружения американского лидера оказать давление на правительство Украины, чтобы Киев помог ему в президентской кампании в 2020 году.
РБК 13:48
Политика
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
О ситуации на границе Ранее Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста и потребовала от грузинской стороны убрать его.
ТАСС 13:20