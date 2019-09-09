Экономика

ТАССТАССВЦИОМ: две трети россиян предпочитают сберегать деньги, а не тратить

Большинство россиян (66%) считает, что сейчас лучше сберегать и меньше тратить. Обратного мнения придерживаются менее четверти опрошенных (23%). Соответствующие данные опроса привел в понедельник Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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с чего всё началось

Мониторинг: накопления, траты и валютные сбережения

Треть россиян напротив предполагают, что деньги из банков сейчас забрать (32%) - данный показатель стабилен с февраля 2019 г. Валюта: доллар вверх, но сбережения в рублях В национальной валюте хранят свои сбережения большинство россиян (63%), что больше на 5%, чем два месяца назад.
ВЦИОМ03:59

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Россияне предпочитают сберегать деньги, показал опрос

РИА Новостивчера в 20:13

Мониторинг: накопления, траты и валютные сбережения

ВЦИОМ03:59

Почти две трети россиян предпочли делать сбережения

Известиявчера в 21:46

ВЦИОМ: 66% россиян предпочитают откладывать деньги, а не тратить

Коммерсантъ05:01

ВЦИОМ: две трети россиян предпочитают сберегать деньги, а не тратить

ТАСС07:24

Почти две трети россиян считают, что сейчас лучше сберегать средства, чем тратить

ПРАЙМвчера в 20:18

Россияне побоялись тратить деньги

Lenta.ru02:22
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Происшествия

В Грозном ликвидировали открывшего стрельбу по полицейским

Сотрудники полиции ликвидировали мужчину в Грозном после того, как он открыл стрельбу по силовикам.
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Шоу-бизнес

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Некоторые соседи недовольны тенью от звездного дома Недавно выяснилось, что некоторые жители деревни Грязь, владеющие недвижимостью по соседству с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным, недовольны тем, что звездный замок якобы отбрасывает крупную тень на их участок, из-за чего там плохо растут цветы и плоды.
WomanHit.ru 10:13
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Власти Украины пообещали снизить цены на газ для населения в сентябре

Власти Украины пообещали снизить цены на газ для жителей страны в сентябре на 115 гривен ($4,6), о чем заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус во время согласительного совета в парламенте.
Вести.Финанс 08:49
Футбол

Россия — Казахстан 0:0 (1-й тайм)

Тренерский штаб сборной России по футболу назвал стартовый состав команды на матч отборочного турнира к чемпионату мира 2020 года против Казахстана.
РБК 13:37
Общество

В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре

Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27
Политика

Памфилова пожаловалась в СПЧ на Associated Press

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова пожаловалась на агентство Associated Press в профильную коллегию Совета при правам человека при президенте.
Интерфакс 12:58
Общество

Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города

Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Футбол

«Интер» рассчитывает бесплатно подписать Гетце

Миланский клуб рассчитывает бесплатно заполучить футболиста следующим летом, когда у него истечет контракт с немецким клубом.
Soccer.ru 13:14
Происшествия

Тысячи пострадавших в теракте 11 сентября заболели раком

iReactor 13:56
Политика

В Грузии начал вещание новый телеканал экс-гендиректора «Рустави 2»

В Грузии начал вещание новый телеканал «Мтавари архи» («Главный канал»), который основал бывший генеральный директор телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия.
Культуромания 15:13
Экономика

Рынок труда улучшился во всех регионах РФ, кроме Хакасии

Согласно исследованию агентства «Прайм», рынок труда по итогам 2018 года улучшился во всех регионах России, кроме Республики Хакасия.
Коммерсантъ 04:13
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости 06:48
Наука

Шведский ученый предложил есть людей для спасения планеты

Шведский ученый по имени Магнус Седерлунд нашел весьма оригинальное решение всех экологических проблем Земли.
Дни24 05:15
Происшествия

Суд арестовал напавшего на дом Эллы Памфиловой

REGNUM 12:22
Авто

Land Rover Defender рассекречен накануне премьеры

Согласно информации из журнала, Land Rover Defender 110 предложат в Южной Африке с 3,0-литровым бензиновым двигателем P400 мощностью 400 л.с. и 550 Нм крутящего момента и с 2,0-литровым турбодизелем P240, выдающим 240 л.с. и 430 Нм крутящего.
Автоновости дня вчера в 22:00
Происшествия

В Петербурге совершено нападение на сотрудника ДПС

Нападение совершено на сотрудника ДПС в Санкт-Петербурге при попытке проверить документы.
ТАСС 13:49
Энергетика

Додон сообщил о полученной от России скидке на газ для Молдавии

В конце июля Додон говорил о скидке в размере 25–30%. Молдавия закупает у России газ по заключенному в 2008 году договору.
РБК 09:14
Шоу-бизнес

Анна Седокова в третий раз появилась на обложке Playboy

Исполнительница рассказала, что ее фотография появилась на обложке знаменитого мужского журнала Playboy.Анна Седокова делится с фанатами своими переживаниями и радостными событиями в жизни.
Дни24 06:52
Политика

В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США

Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.
Газета.Ru 13:19
Авто

На улицах Краснодара заметили Lada Priora с трехметровыми колесами

На улицах Краснодара заметили Lada Priora с колесами диаметром 72 дюйма.
Невские Новости вчера в 15:19
Технологии

Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта

Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.
Газета.Ru 03:53
Авто

Показаны дебютные рендеры новой Kia Optima

Пока новая KIA Optima проходит тесты и готовится к премьере, публика визуализирует и представляет седан в деталях.
Автоновости дня 04:29
Политика

Болтон прокомментировал обмен заключенными между Москвой и Киевом

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал обмен заключенными между Россией и Украиной «важным событием» и выразил надежду, что «еще больше украинских заключенных вернутся к своим семьям».
Росбалт вчера в 23:59
Шоу-бизнес

Гуф признался Кети Топурии в любви в день ее рождения

Рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, опубликовал на своей странице в Instagram трогательный пост.
RuNews24.ru 05:10
Культура

В Британии снимут сериал об отравленном Александре Литвиненко

Телепрограмма 12:15
Армия и оружие

ВМФ России получит в следующем году сразу четыре атомные подлодки

В 2020 году военно-морской флот России получит в свое распоряжение сразу четыре атомные подводные лодки (АПЛ).
Российская газета 13:54
Экономика

HTC в квартальном отчете показала рост выручки

За восемь месяцев выручка оказалась на 47,11% меньше, чем годом ранее. При этом в квартальном отчете указали рост 66,72%.
Astera 13:16
Политика

Палата представителей начала расследование связей Трампа с Украиной

Демократы в конгрессе США объявили о начале широкомасштабного расследования сообщений о попытках президента США Дональда Трампа, его адвоката Рудольфа Джулиани и других лиц из окружения американского лидера оказать давление на правительство Украины, чтобы Киев помог ему в президентской кампании в 2020 году.
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Музыка

В Чечне задержали двух певцов из-за песен «сомнительного содержания»

Коммерсантъ 13:00
Политика

Южная Осетия закрыла границу с Грузией

О ситуации на границе Ранее Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста и потребовала от грузинской стороны убрать его.
ТАСС 13:20
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