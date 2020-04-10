Коронавирус
Новый вариантИз-за коронавируса 80 % россиян стали реже выходить на улицу
Из-за распространения коронавирусной инфекции, 80 процентов россиян стали реже выходить из дома. Это стало известно после опроса ВЦИОМ. Как пишет РБК, людей спрашивали как часто они встречаются теперь с родственниками, выходят на прогулку, посещают магазины.
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с чего всё началось
Выходить на улицу, гулять перестали или стали реже 80% россиян. Это в два раза больше, чем было по опросам от 26 марта — 40%.РБК00:00
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