Коронавирус

Новый вариантНовый вариантИз-за коронавируса 80 % россиян стали реже выходить на улицу

Из-за распространения коронавирусной инфекции, 80 процентов россиян стали реже выходить из дома. Это стало известно после опроса ВЦИОМ. Как пишет РБК, людей спрашивали как часто они встречаются теперь с родственниками, выходят на прогулку, посещают магазины.
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с чего всё началось

Из-за ситуации с коронавирусом 80% россиян перестали выходить на улицу

Выходить на улицу, гулять перестали или стали реже 80% россиян. Это в два раза больше, чем было по опросам от 26 марта — 40%.
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Рынок труда РФ ищет стратегии адаптации к карантину

Рынок труда РФ ищет стратегии адаптации к карантину Российский рынок труда начинает испытывать на себе последствия режима нерабочих дней, введенного до конца апреля.
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Получить продуктовые наборы могут две категории фанатов. Это лица старше 65 лет и маломобильные группы населения.
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О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
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В России начали лечить коронавирус переливанием крови переболевших

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В республике Марий Эл внесли изменения в закон, ограничивающий розничную торговлю алкогольной продукцией.
Сусанин 05:49
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