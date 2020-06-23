с чего всё началось

Эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) прогнозируют, что поправки в Основной закон России поддержат от 67 до 71% россиян. Об этом во вторник, 23 июня, заявил руководитель практики политического анализа ВЦИОМа Михаил Мамонов.

Происшествия Актеру Михаилу Ефремову диагностировали «хронический алкоголизм» Обследование подтвердило ранее поставленный диагноз актеру Михаилу Ефремову – «хронический алкоголизм», теперь его могут пожизненно лишить водительских прав, сообщает Федеральное агентство новостей. 544

Футбол Тоттенхэм — Вест Хэм 0:0 (1-й тайм) Хозяева являются фаворитами в этом матче. Коэффициент на их победу составляет 1,69. На «Вест Хэм» можно поставить по коэффициенту 5,25.

Политика Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости". 5,1K

Общество В Германии ввели локальный карантин из-за вспышки на мясокомбинате Власти немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия ввели локальный карантин в округе Гютерсло из-за вспышки COVID-19 на мясокомбинате, премьер-министр федеральной земли Армин Лашет объявил во вторник. 7

Общество Бизнесмены Петербурга просят помощи у Владимира Путина Бизнесмены просят Путина вмешаться и добиться того, чтобы Смольный назвал конкретные сроки и условия снятия ограничений. 6

Политика Госдума одобрила воспитательные поправки к закону об образовании Госдума одобрила воспитательные поправки к закону об образовании Госдума приняла во вторник в первом чтении президентские поправки в закон «Об образовании», внесенные в мае этого года. 41

Политика Китай готовится к отключению от долларовых платежных систем Подчеркивается, что вопрос касается Системы межбанковских электронных клиринговых расчетов CHIPS и Системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. 197

Общество В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль. 349

Политика Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине из-за кризиса Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Украина стоит на пороге самой масштабной экономической катастрофы, многим семьям в стране грозит голод. 2

Теннис У теннисиста Джоковича нашли коронавирус Сербский теннисист и первая ракетка мира Новак Джокович сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирус. 22

Здоровье Коронавирус провел подкат под украинский футбол Под ударом оказался и украинский футбол: сразу в нескольких командах были выявлены заболевшие.

Происшествия На западе Украины из-за сильнейших ливней погибли три человека Сильные паводки начались в Черновицкой и Ивано-Франковской областях Украины из-за непрекращающихся проливных дождей, в результате действия стихии погибли три человека.

Общество Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19. 68

Шоу-бизнес Разведенный Прилучный за неделю нашел замену Муцениеце После официального расторжения брака Прилучный стал чаще появляться на людях со звездой ситкома "Папины дочки" Мирославой Карпович. 11

Общество Опубликованы детские фотографии дочерей Путина Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина. 9