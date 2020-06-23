Общество
ИзвестияВЦИОМ назвал долю готовых поддержать поправки в Конституцию россиян
Эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) прогнозируют, что поправки в Основной закон России поддержат от 67 до 71% россиян. Об этом во вторник, 23 июня, заявил руководитель практики политического анализа ВЦИОМа Михаил Мамонов.
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с чего всё началось
Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал во вторник данные опроса, посвященного информированности россиян об общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, а также результаты электорального прогноза ВЦИОМ.Ruposters.ru05:53
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ВЦИОМ: большинство россиян планируют голосовать по поправкам в Конституцию
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Хозяева являются фаворитами в этом матче. Коэффициент на их победу составляет 1,69. На «Вест Хэм» можно поставить по коэффициенту 5,25.
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Бизнесмены просят Путина вмешаться и добиться того, чтобы Смольный назвал конкретные сроки и условия снятия ограничений.
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Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского
На канале "Централ Партнершип" появился новый трейлер фильма "Чернобыль: Бездна".
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Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»
ГЛАС.RU вчера в 08:36
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Госдума одобрила воспитательные поправки к закону об образовании Госдума приняла во вторник в первом чтении президентские поправки в закон «Об образовании», внесенные в мае этого года.
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Мария Лопатова, экс-жена певца Андрея Григорьева-Апполонова, сделала фото в обнаженном виде.
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Китай готовится к отключению от долларовых платежных систем
Подчеркивается, что вопрос касается Системы межбанковских электронных клиринговых расчетов CHIPS и Системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.
Evo-rus.com 12:00
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В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев
У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
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Невские Новости вчера в 22:51
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Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине из-за кризиса
Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Украина стоит на пороге самой масштабной экономической катастрофы, многим семьям в стране грозит голод.
РИА Новости 12:42
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У теннисиста Джоковича нашли коронавирус
Сербский теннисист и первая ракетка мира Новак Джокович сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирус.
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Коронавирус провел подкат под украинский футбол
Под ударом оказался и украинский футбол: сразу в нескольких командах были выявлены заболевшие.
Коммерсантъ вчера в 08:42
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На западе Украины из-за сильнейших ливней погибли три человека
Сильные паводки начались в Черновицкой и Ивано-Франковской областях Украины из-за непрекращающихся проливных дождей, в результате действия стихии погибли три человека.
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Разведенный Прилучный за неделю нашел замену Муцениеце
После официального расторжения брака Прилучный стал чаще появляться на людях со звездой ситкома "Папины дочки" Мирославой Карпович.
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Дочь Галкина и Пугачевой устроила «модный показ» в прачечной
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Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
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Диму Билана лишили победы на «Евровидении-2008»
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Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
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Энергетика
В хранилищах Украины утроился объём иностранного газа — «Укртрансгаз»
Киев, 22 июня 2020, 15:06 — REGNUM По состоянию на 19 июня 2020 года в газохранилищах Украины находилось 2,8 млрд кубометров газа, принадлежащего иностранным компаниям, что втрое больше в сравнении с аналогичной датой 2019 года, сообщила пресс-служба компании «Укртрансгаз».
REGNUM вчера в 08:06
Культура
В Волгограде концерт ко Дню Победы на Мамаевом кургане пройдет онлайн
В концерте, посвященном Дню Победы, выступит юношеский симфонический оркестр под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета.
ИА Красная Весна 21 июня в 06:03