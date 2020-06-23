Общество

ИзвестияИзвестияВЦИОМ назвал долю готовых поддержать поправки в Конституцию россиян

Эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) прогнозируют, что поправки в Основной закон России поддержат от 67 до 71% россиян. Об этом во вторник, 23 июня, заявил руководитель практики политического анализа ВЦИОМа Михаил Мамонов.
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с чего всё началось
Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал
 во вторник данные опроса, посвященного информированности россиян об общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, а также результаты электорального прогноза ВЦИОМ.
Ruposters.ru05:53

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ВЦИОМ оценил долю готовых проголосовать за поправки в Конституцию россиян

РБК08:49

ВЦИОМ: Более 70% граждан поддержат поправки в Конституцию РФ

Российская газета07:07

Прогноз ВЦИОМ: за поправки в Конституцию выскажутся 67-71% участников голосования

Znak.com06:50

Во ВЦИОМ прогнозируют, что поправки к конституции поддержат более 70% россиян

ТАСС06:54

ВЦИОМ: большинство россиян планируют голосовать по поправкам в Конституцию

Московский Комсомолец06:30

Россияне рассказали о планах принять участие в голосовании по Конституции

Взгляд.ру06:05

ВЦИОМ выпустил прогноз на тему голосования по поправкам к Конституции

Ruposters.ru05:53
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Актеру Михаилу Ефремову диагностировали «хронический алкоголизм»

Обследование подтвердило ранее поставленный диагноз актеру Михаилу Ефремову – «хронический алкоголизм», теперь его могут пожизненно лишить водительских прав, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО 04:54
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Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова

Американская компания продемонстрировала тизер шоу, которое появится в 2021 году.
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Тоттенхэм — Вест Хэм 0:0 (1-й тайм)

Хозяева являются фаворитами в этом матче. Коэффициент на их победу составляет 1,69. На «Вест Хэм» можно поставить по коэффициенту 5,25.
ГЛАС.RU вчера в 21:21
Политика

Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
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Общество

В Германии ввели локальный карантин из-за вспышки на мясокомбинате

Власти немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия ввели локальный карантин в округе Гютерсло из-за вспышки COVID-19 на мясокомбинате, премьер-министр федеральной земли Армин Лашет объявил во вторник.
Вестник Кавказа 06:53
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Происшествия

Госпитализирован устроивший ДТП внук хабаровского экс-губернатора

Российская газета 13:51
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Общество

Бизнесмены Петербурга просят помощи у Владимира Путина

Бизнесмены просят Путина вмешаться и добиться того, чтобы Смольный назвал конкретные сроки и условия снятия ограничений.
Gazeta.SPb 15:32
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Культура

Елена Степаненко высказалась о закрытии своего шоу

Evo-rus.com 06:05
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Политика

Партия президента Вучича побеждает на выборах в парламент Сербии

Известия 21 июня в 16:11
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Общество

Путин: семьям с детьми до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей

Президент Владимир Путин объявил, что семьям с детьми в июле выплатят еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Дождь 10:31
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Кино

Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского

На канале "Централ Партнершип" появился новый трейлер фильма "Чернобыль: Бездна".
Российская газета 12:32
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Кино

Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»

ГЛАС.RU вчера в 08:36
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Политика

Госдума одобрила воспитательные поправки к закону об образовании

Госдума одобрила воспитательные поправки к закону об образовании Госдума приняла во вторник в первом чтении президентские поправки в закон «Об образовании», внесенные в мае этого года.
Коммерсантъ 11:07
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Шоу-бизнес

Экс-жена Андрея Григорьева-Апполонова снялась обнаженной

Мария Лопатова, экс-жена певца Андрея Григорьева-Апполонова, сделала фото в обнаженном виде.
Дни24 вчера в 06:58
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Политика

Китай готовится к отключению от долларовых платежных систем

Подчеркивается, что вопрос касается Системы межбанковских электронных клиринговых расчетов CHIPS и Системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.
Evo-rus.com 12:00
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Общество

В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев

У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
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Наука

Рядом со Стоунхенджем нашли памятник времен неолита

В нескольких километрах от знаменитого Стоунхенджа археологи нашли неизвестный памятник.
Невские Новости вчера в 22:51
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Политика

Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине из-за кризиса

Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Украина стоит на пороге самой масштабной экономической катастрофы, многим семьям в стране грозит голод.
РИА Новости 12:42
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Теннис

У теннисиста Джоковича нашли коронавирус

Сербский теннисист и первая ракетка мира Новак Джокович сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирус.
Известия 11:58
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Здоровье

Коронавирус провел подкат под украинский футбол

Под ударом оказался и украинский футбол: сразу в нескольких командах были выявлены заболевшие.
Коммерсантъ вчера в 08:42
Происшествия

На западе Украины из-за сильнейших ливней погибли три человека

Сильные паводки начались в Черновицкой и Ивано-Франковской областях Украины из-за непрекращающихся проливных дождей, в результате действия стихии погибли три человека.
Газета.Ru 07:57
Общество

Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня

Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 13:39
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Шоу-бизнес

Разведенный Прилучный за неделю нашел замену Муцениеце

После официального расторжения брака Прилучный стал чаще появляться на людях со звездой ситкома "Папины дочки" Мирославой Карпович.
Народные новости 04:09
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Шоу-бизнес

Дочь Галкина и Пугачевой устроила «модный показ» в прачечной

Видео с участием девочки опубликовал шоумен. Сам Галкин в подписи сообщил, что дочь устроила "показ мод" в прачечной.
Народные новости вчера в 08:23
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Общество

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
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Музыка

Диму Билана лишили победы на «Евровидении-2008»

Культуромания вчера в 02:14
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Адвокат сообщил о намерении Ефремова больше не пить

РБК 15:35
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Общество

Опубликованы детские фотографии дочерей Путина

Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru 11:46
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Энергетика

В хранилищах Украины утроился объём иностранного газа — «Укртрансгаз»

Киев, 22 июня 2020, 15:06 — REGNUM По состоянию на 19 июня 2020 года в газохранилищах Украины находилось 2,8 млрд кубометров газа, принадлежащего иностранным компаниям, что втрое больше в сравнении с аналогичной датой 2019 года, сообщила пресс-служба компании «Укртрансгаз».
REGNUM вчера в 08:06
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Культура

В Волгограде концерт ко Дню Победы на Мамаевом кургане пройдет онлайн

В концерте, посвященном Дню Победы, выступит юношеский симфонический оркестр под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета.
ИА Красная Весна 21 июня в 06:03
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