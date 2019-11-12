В тройку основных страхов россиян вошли: Тревога о росте или возможном росте социальной несправедливости — 68% всех опрошенных.

с чего всё началось

В целом структура страхов россиян не изменилась, однако обеспокоенность экономическими проблемами слегка снизилась, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РБК.

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