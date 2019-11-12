Общество

РБКРБКВЦИОМ назвал главные страхи россиян

В целом структура страхов россиян не изменилась, однако обеспокоенность экономическими проблемами слегка снизилась, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РБК.
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с чего всё началось

ВЦИОМ назвал главные страхи россиян

В тройку основных страхов россиян вошли: Тревога о росте или возможном росте социальной несправедливости — 68% всех опрошенных.
РБКвчера в 22:09

Подробнее о событии

ВЦИОМ: почти 70% россиян беспокоятся о росте социальной несправедливости

ТАСС02:44

Социологи назвали главные страхи россиян

Говорит Москвавчера в 22:31

Социологи назвали тройку главных страхов россиян

Телеканал 360°00:21

Названы главные страхи россиян

Lenta.ruвчера в 22:56

Названы главные страхи россиян

URA.Ruвчера в 22:41

ВЦИОМ назвал главные страхи россиян

Известия00:42

ВЦИОМ назвал главные страхи россиян

РБКвчера в 22:09
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 02:49, Вашингтон
Политика

МИД Украины поделился ожиданиями от встречи в «нормандском формате»

Украинская сторона рассчитывает, что встречу лидеров в «нормандском формате» (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию в Донбассе удастся провести таким образом, чтоб Украина «развивалась дальше».
ФАН 02:02
Происшествия

На заводе «Балтика» в Петербурге произошел прорыв паропровода

РИА Новости вчера в 11:21
Общество

КС РФ счел законным изъятие имущества у друзей и родных коррупционеров

REGNUM 01:20
Общество

В России могут снять ограничения на крепость пивных напитков

В России предлагают снять ограничение на продажу пивных напитков крепостью более 7%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на документ рабочей группы экспертного совета при Росалкогольрегулировании.
Газета.Ru вчера в 23:38
Политика

Назарбаев: Зеленский согласился встретиться с Путиным в Казахстане

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 01:04
Происшествия

Мужчина облил детей щелочью в детском саду в Китае

Газета.Ru вчера в 22:58
Происшествия

Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки

РИА Новости вчера в 18:57
Политика

В Стамбуле нашли мертвым основателя «Белых касок»

Тело основателя "Белых касок", бывшего британского военного Джеймса Ле Мезюрье найдено на одной из улиц Стамбула.
Инфорос вчера в 11:38
Происшествия

Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе

Известия вчера в 09:09
Общество

В России предложили сократить срок использования шипованной резины

Уменьшить износ дорожного покрытия в Центральной России может сокращенный срок эксплуатации шипованных шин — до 188 дней (против 273 в период с сентября по май).
Известия 02:31
Футбол

Матч «Ротора» с «Чертаново» признан самым посещаемым в 22-м туре ФНЛ

Волга-Медиа 10 ноября в 08:51
Экономика

Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:47
Общество

Шейнин ответил на слова Галкина о цензуре

Телеведущий Артём Шейнин прокомментировал слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
RT на русском 10 ноября в 09:12
Авто

«АвтоВАЗ» назвал стоимость Lada Vesta с вариатором

«АвтоВАЗ» назвал стоимость новой модификации Lada Vesta для российского рынка, которая оснащается вариатором, сообщает российский автопроизводитель.
Коммерсантъ 02:31
Наука

Ученые обнаружили связь между качеством сна и тревожностью

Между качеством сна и уровнем тревожности человека на следующий день существует прямая связь, к такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета.
Профиль 10 ноября в 11:56
Политика

NI рассказал, как ненависть Гитлера сделала из России сверхдержаву

Адольф Гитлер бредил идеей превращения России в огромную колонию Германии, однако его действия в итоге привели к подчинению Москве части его страны и превращению СССР в сверхдержаву, пишет National Interest.
РИА Новости вчера в 21:45
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев сделал невесте предложение и подарок

Шепелев воспитывает 6-летнего сына Платона, а у 36-летней Тулуповой есть дочь Лада от предыдущих отношений.
Комсомольская правда вчера в 15:36
Общество

Сотрудников Нацбанка Украины задержали по подозрению в хищении средств

Семь сотрудников Нацбанка Украины были задержаны в Киеве по подозрению в хищении 1,2 млрд гривен (более $48 млн).
Известия вчера в 21:59
Политика

Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией

Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончиться только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма», и компенсации «за агрессию».
РБК вчера в 15:40
Политика

Президент Боливии Эво Моралес сообщил о своей отставке

Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке. Соответствующее письмо он направит в парламент страны.
ФАН 10 ноября в 20:54
Хоккей

Кузнецов сделал дубль в матче с «Аризоной»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотис».
Sport24.ru вчера в 21:24
Космос

НАСА испытывает покрытие для отталкивания лунной пыли

В ближайшие годы НАСА вернется на Луну впервые со времен Аполлона. Проект «Артемида» не является операцией по оставлению «следов и флагов».
AstroNews.ru 09 ноября в 10:08
Футбол

Черчесов уговаривает Акинфеева вернуться в сборную России на Евро-2020

По информации издания, главный тренер национальной команды Станислав Черчесов обратился к Акинфееву с просьбой вернуться на время чемпионата Европы.
Нева Спорт 01:40
Спорт

Федун: не расстраивает, что игрокам «Спартака» не дают визу в США

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что не переживает по поводу невыданных виз в США футболистам клуба для участия в товарищеском турнире Florida Cup в Орландо.
Чемпионат вчера в 13:04
Политика

Причастных к коррупции на космодроме Восточный отстранили от проекта

RT на русском 02:30
Политика

Помпео: США дали Украине оружие для борьбы с русскими

Вашингтон дал Киеву оружие, чтобы украинцы «могли сражаться с русскими», заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC.
Коммерсантъ вчера в 13:01
Политика

«Нафтогаз» призвал «Газпром» допустить экспертов Киева к ГИС Суджа

«Нафтогаз» призывает «Газпром» разрешить украинским экспертам провести проверку пограничной газоизмерительной станции (ГИС) Суджа, расположенной между Сумской и Курской областями, заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
RT на русском вчера в 17:14
Шоу-бизнес

Пугачева нашла замену Галкину на вечер

Известная российская эстрадная певица Алла Пугачева нашла замену своему супругу юмористу Максиму Галкину на один вечер.
VSE42.RU вчера в 22:39
Происшествия

В Казани умер юморист Ильяс Хасанов, попавший в ДТП с КВНщиками

В Казани из жизни ушёл юморист Ильяс Хасанов, который вместе с КВНщиками попал в страшную аварию ещё 8 ноября 2019 года.
Регион online 02:28
Общество

В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги

В Тель-Авиве дважды прозвучали сирены воздушной тревоги, предупреждая жителей о ракетном обстреле из сектора Газа.
Известия 01:50
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