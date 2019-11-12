Общество
РБКВЦИОМ назвал главные страхи россиян
В целом структура страхов россиян не изменилась, однако обеспокоенность экономическими проблемами слегка снизилась, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РБК.
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с чего всё началось
В тройку основных страхов россиян вошли: Тревога о росте или возможном росте социальной несправедливости — 68% всех опрошенных.РБКвчера в 22:09
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Политика
МИД Украины поделился ожиданиями от встречи в «нормандском формате»
Украинская сторона рассчитывает, что встречу лидеров в «нормандском формате» (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию в Донбассе удастся провести таким образом, чтоб Украина «развивалась дальше».
ФАН 02:02
Происшествия
На заводе «Балтика» в Петербурге произошел прорыв паропровода
РИА Новости вчера в 11:21
Общество
В России могут снять ограничения на крепость пивных напитков
В России предлагают снять ограничение на продажу пивных напитков крепостью более 7%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на документ рабочей группы экспертного совета при Росалкогольрегулировании.
Газета.Ru вчера в 23:38
Политика
Назарбаев: Зеленский согласился встретиться с Путиным в Казахстане
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 01:04
Происшествия
Мужчина облил детей щелочью в детском саду в Китае
Газета.Ru вчера в 22:58
Происшествия
Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки
РИА Новости вчера в 18:57
Политика
В Стамбуле нашли мертвым основателя «Белых касок»
Тело основателя "Белых касок", бывшего британского военного Джеймса Ле Мезюрье найдено на одной из улиц Стамбула.
Инфорос вчера в 11:38
Происшествия
Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе
Известия вчера в 09:09
Общество
В России предложили сократить срок использования шипованной резины
Уменьшить износ дорожного покрытия в Центральной России может сокращенный срок эксплуатации шипованных шин — до 188 дней (против 273 в период с сентября по май).
Известия 02:31
Футбол
Матч «Ротора» с «Чертаново» признан самым посещаемым в 22-м туре ФНЛ
Волга-Медиа 10 ноября в 08:51
Экономика
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:47
Общество
Шейнин ответил на слова Галкина о цензуре
Телеведущий Артём Шейнин прокомментировал слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
RT на русском 10 ноября в 09:12
Авто
«АвтоВАЗ» назвал стоимость Lada Vesta с вариатором
«АвтоВАЗ» назвал стоимость новой модификации Lada Vesta для российского рынка, которая оснащается вариатором, сообщает российский автопроизводитель.
Коммерсантъ 02:31
Наука
Ученые обнаружили связь между качеством сна и тревожностью
Между качеством сна и уровнем тревожности человека на следующий день существует прямая связь, к такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета.
Профиль 10 ноября в 11:56
Политика
NI рассказал, как ненависть Гитлера сделала из России сверхдержаву
Адольф Гитлер бредил идеей превращения России в огромную колонию Германии, однако его действия в итоге привели к подчинению Москве части его страны и превращению СССР в сверхдержаву, пишет National Interest.
РИА Новости вчера в 21:45
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев сделал невесте предложение и подарок
Шепелев воспитывает 6-летнего сына Платона, а у 36-летней Тулуповой есть дочь Лада от предыдущих отношений.
Комсомольская правда вчера в 15:36
Общество
Сотрудников Нацбанка Украины задержали по подозрению в хищении средств
Семь сотрудников Нацбанка Украины были задержаны в Киеве по подозрению в хищении 1,2 млрд гривен (более $48 млн).
Известия вчера в 21:59
Политика
Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончиться только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма», и компенсации «за агрессию».
РБК вчера в 15:40
Политика
Президент Боливии Эво Моралес сообщил о своей отставке
Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке. Соответствующее письмо он направит в парламент страны.
ФАН 10 ноября в 20:54
Хоккей
Кузнецов сделал дубль в матче с «Аризоной»
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотис».
Sport24.ru вчера в 21:24
Космос
НАСА испытывает покрытие для отталкивания лунной пыли
В ближайшие годы НАСА вернется на Луну впервые со времен Аполлона. Проект «Артемида» не является операцией по оставлению «следов и флагов».
AstroNews.ru 09 ноября в 10:08
Футбол
Черчесов уговаривает Акинфеева вернуться в сборную России на Евро-2020
По информации издания, главный тренер национальной команды Станислав Черчесов обратился к Акинфееву с просьбой вернуться на время чемпионата Европы.
Нева Спорт 01:40
Спорт
Федун: не расстраивает, что игрокам «Спартака» не дают визу в США
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что не переживает по поводу невыданных виз в США футболистам клуба для участия в товарищеском турнире Florida Cup в Орландо.
Чемпионат вчера в 13:04
Политика
Причастных к коррупции на космодроме Восточный отстранили от проекта
RT на русском 02:30
Политика
Помпео: США дали Украине оружие для борьбы с русскими
Вашингтон дал Киеву оружие, чтобы украинцы «могли сражаться с русскими», заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC.
Коммерсантъ вчера в 13:01
Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» допустить экспертов Киева к ГИС Суджа
«Нафтогаз» призывает «Газпром» разрешить украинским экспертам провести проверку пограничной газоизмерительной станции (ГИС) Суджа, расположенной между Сумской и Курской областями, заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
RT на русском вчера в 17:14
Шоу-бизнес
Пугачева нашла замену Галкину на вечер
Известная российская эстрадная певица Алла Пугачева нашла замену своему супругу юмористу Максиму Галкину на один вечер.
VSE42.RU вчера в 22:39
Происшествия
В Казани умер юморист Ильяс Хасанов, попавший в ДТП с КВНщиками
В Казани из жизни ушёл юморист Ильяс Хасанов, который вместе с КВНщиками попал в страшную аварию ещё 8 ноября 2019 года.
Регион online 02:28
Общество
В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги
В Тель-Авиве дважды прозвучали сирены воздушной тревоги, предупреждая жителей о ракетном обстреле из сектора Газа.
Известия 01:50