Абсолютное большинство россиян знают о голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ — 93%. В марте доля информированных россиян составляла 87%. Более половины россиян (66%) декларируют участие в голосовании по внесению изменений в Основной закон страны.

с чего всё началось

Абсолютное большинство россиян считают самым важным внести в Конституцию поправки, затрагивающие социальную сферу. Об этом сообщается на сайте ВЦИОМа.

ВЦИОМ назвал самые популярные у россиян поправки к Конституции

Общество Трамп похвалил Секретную службу за охрану Белого дома от протестующих Президент США Дональд Трамп, чью резиденцию в Белом доме накануне осадили демонстранты, похвалил охраняющую его Секретную службу США, а слово "протестующие" поставил в кавычки. 34

Политика МИД РФ опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты Министерство иностранных дел России опровергло заявление США о том, что партия ливийской валюты, выпущенная московской печатной фабрикой Гознак и перехваченная правительством Мальты, является фальшивой. 904

Общество О добровольцах для испытания вакцины от коронавируса рассказал Мурашко Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на видеоконференции «Особенности помощи онкологическим больным в условиях коронавирусной инфекции COVID-19» заявил, что в ближайшие две недели в России планируют начать проводить клинические испытания вакцины от коронавируса. 21

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 6,4K

Футбол Смолов в новом образе. Форварду надоело быть обросшим Форвард состриг отросшие за время карантина волосы, оставив только короткий ежик. «Мод изоляции отключен», — подписал Смолов снимок.

Авто Lamborghini Huracan с гигантским пробегом продается по рекордной цене Владелец прокатной компании Royalty Exotic Cars заявляет, что спорткар имеет самый большой в мире пробег среди всех Lamborghini Huracan.

Общество Режим самоизоляции в Волгоградской области продлен Вчера, 29 мая на очередном собрании регионального оперативного штаба было вынесено решение о продлении режима самоизоляции в Волгоградской области до 16 июня 2020 года. 277

Общество Microsoft заменит редакторов новостей роботами Компания Microsoft в Великобритании решила заменить редакторов из агентства PA Меdіа, занимающихся новостями на портале MSN (Microsoft Network), системой искусственного интеллекта. 1

Общество Губернатор Куйвашев пригрозил уральцам продлением карантина В Свердловской области не смогут начать снимать ограничения по коронавирусу, пока люди нарушают режим самоизоляции. 34

Футбол Тренер по физподготовке Гранеро покинул ЦСКА Московский ЦСКА покинул тренер по физической подготовке Раулино Гранеро. Теперь его обязанности в клубе будет выполнять Руслан Зубик.

Политика Путин предложил определить шаги РФ после открытия зарубежных границ Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что с 18 марта вернулись на родину около 240 тысяч россиян согласно спискам оперативного штаба, еще необходимо вывезти более 25 тысяч человек. 684

Космос Зонд Solar Orbiter пролетит сквозь хвост кометы ATLAS Европейский зонд Solar Orbiter на выходных пролетит сквозь хвост кометы ATLAS.

Космос Подписание контракта на разработку уборщика космического мусора ЕКА перенесли на сентябрь Планы Европейского космического агентства по подписанию контракта на разработку аппарата Clearspace-1 по уборке космического мусора сдвинулись на осень из-за пандемии.

Футбол Мещеряков подтвердил, что тренер Николич прибыл в Москву Новым главным тренером команды станет Николич. "Все верно", - ответил Мещеряков по телефону на вопрос, прибыл ли Николич в Москву.