Политика
РБКВЦИОМ назвал самые популярные у россиян поправки к Конституции
Абсолютное большинство россиян считают самым важным внести в Конституцию поправки, затрагивающие социальную сферу. Об этом сообщается на сайте ВЦИОМа.
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с чего всё началось
Абсолютное большинство россиян знают о голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ — 93%. В марте доля информированных россиян составляла 87%. Более половины россиян (66%) декларируют участие в голосовании по внесению изменений в Основной закон страны.ВЦИОМ07:14
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Общество
Трамп похвалил Секретную службу за охрану Белого дома от протестующих
Президент США Дональд Трамп, чью резиденцию в Белом доме накануне осадили демонстранты, похвалил охраняющую его Секретную службу США, а слово "протестующие" поставил в кавычки.
РИА Новости 09:59
Общество
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском 01:23
Политика
МИД РФ опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты
Министерство иностранных дел России опровергло заявление США о том, что партия ливийской валюты, выпущенная московской печатной фабрикой Гознак и перехваченная правительством Мальты, является фальшивой.
Известия 11:05
Здоровье
В Калининградской области заразились коронавирусом 162 медработника
В Калининградской области за все время выявили коронавирус у 162 сотрудников медучреждений.
Каскад 09:14
Шоу-бизнес
Тодоренко, Билан, Лепс и другие звезды запросили госпомощь в виде МРОТ
По данным издания, поддержку от государства не смогла бы получить компания "Гуд Фуд Стайл", учрежденная Иосифом Пригожиным и Эмином Агаларовым.
Пятый канал вчера в 06:34
Общество
О добровольцах для испытания вакцины от коронавируса рассказал Мурашко
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на видеоконференции «Особенности помощи онкологическим больным в условиях коронавирусной инфекции COVID-19» заявил, что в ближайшие две недели в России планируют начать проводить клинические испытания вакцины от коронавируса.
Live24 07:09
Происшествия
Силовики заблокировали боевиков в ингушском городе Сунжа
Силовики заблокировали группу боевиков в городе Сунжа в Ингушетии.
BFM.ru 09:15
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Футбол
Смолов в новом образе. Форварду надоело быть обросшим
Форвард состриг отросшие за время карантина волосы, оставив только короткий ежик. «Мод изоляции отключен», — подписал Смолов снимок.
Спорт-Экспресс 11:01
Экономика
Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год
RT на русском 11:49
Авто
Lamborghini Huracan с гигантским пробегом продается по рекордной цене
Владелец прокатной компании Royalty Exotic Cars заявляет, что спорткар имеет самый большой в мире пробег среди всех Lamborghini Huracan.
Тарантас Ньюс 10:47
Общество
Режим самоизоляции в Волгоградской области продлен
Вчера, 29 мая на очередном собрании регионального оперативного штаба было вынесено решение о продлении режима самоизоляции в Волгоградской области до 16 июня 2020 года.
Evo-rus.com 04:18
Общество
Microsoft заменит редакторов новостей роботами
Компания Microsoft в Великобритании решила заменить редакторов из агентства PA Меdіа, занимающихся новостями на портале MSN (Microsoft Network), системой искусственного интеллекта.
НТВ 11:19
Футбол
В «Спартаке» опровергли информацию о переговорах с Глушаковым
RT на русском 09:08
Хоккей
В США предложили переименовать награду НХЛ в честь Овечкина
Приз «Морис Ришар Трофи», который вручается лучшему снайперу по итогам регулярного чемпионата НХЛ, предложили переименовать в честь нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.
Metaratings вчера в 05:13
Общество
Губернатор Куйвашев пригрозил уральцам продлением карантина
В Свердловской области не смогут начать снимать ограничения по коронавирусу, пока люди нарушают режим самоизоляции.
URA.Ru 09:51
Политика
Меркель отказалась принимать участие в саммите G7 в Вашингтоне
По имеющейся информации, немецкий политик отказалась принять участие в саммите G7, который должен состояться в июне в Вашингтоне.
RuNews24.ru 10:33
Футбол
Тренер по физподготовке Гранеро покинул ЦСКА
Московский ЦСКА покинул тренер по физической подготовке Раулино Гранеро. Теперь его обязанности в клубе будет выполнять Руслан Зубик.
Российская газета 07:02
Авто
В Минпромторге назвали лучшее время для покупки автомобиля
Новые автомобили вчера в 02:59
Политика
Путин предложил определить шаги РФ после открытия зарубежных границ
Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что с 18 марта вернулись на родину около 240 тысяч россиян согласно спискам оперативного штаба, еще необходимо вывезти более 25 тысяч человек.
BFM.ru 07:37
Общество
Всероссийский выпускной вечер пройдет онлайн 27 июня
Минпросвещения РФ рекомендовало проведение всероссийского выпускного вечера 27 июня в режиме онлайн.
Коммерсантъ вчера в 08:51
Шоу-бизнес
Жена Овечкина показала встречу старшего сына с новорожденным братом
Модель Анастасия Шубская, которая на днях родила второго ребенка от хоккеиста Александра Овечкина, опубликовала в Instagram трогательные снимки.
ТВ Центр вчера в 02:08
Политика
Песков рассказал, когда сбреет бороду
РИА Новости 11:44
Космос
Зонд Solar Orbiter пролетит сквозь хвост кометы ATLAS
Европейский зонд Solar Orbiter на выходных пролетит сквозь хвост кометы ATLAS.
РЕН ТВ вчера в 08:16
Космос
Подписание контракта на разработку уборщика космического мусора ЕКА перенесли на сентябрь
Планы Европейского космического агентства по подписанию контракта на разработку аппарата Clearspace-1 по уборке космического мусора сдвинулись на осень из-за пандемии.
ТАСС 00:14
Футбол
Мещеряков подтвердил, что тренер Николич прибыл в Москву
Новым главным тренером команды станет Николич. "Все верно", - ответил Мещеряков по телефону на вопрос, прибыл ли Николич в Москву.
РИА Новости 11:17
Армия и оружие
Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем
Российские военные самолеты поднялись в воздух "для перехвата целей" - двух бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США, которые были зафиксированы ПВО над Черным и Балтийским морями.
Газета.Ru вчера в 12:17