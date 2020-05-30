Политика

РБКРБКВЦИОМ назвал самые популярные у россиян поправки к Конституции

Абсолютное большинство россиян считают самым важным внести в Конституцию поправки, затрагивающие социальную сферу. Об этом сообщается на сайте ВЦИОМа.
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с чего всё началось

Конституционные поправки: рейтинг предпочтений россиян

Абсолютное большинство россиян знают о голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ — 93%. В марте доля информированных россиян составляла 87%. Более половины россиян (66%) декларируют участие в голосовании по внесению изменений в Основной закон страны.
ВЦИОМ07:14

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ВЦИОМ назвал самые популярные у россиян поправки к Конституции

РБК09:29

ВЦИОМ: 61% россиян собираются поддержать поправки к Конституции

Коммерсантъ08:17

ВЦИОМ: число россиян, знающих о голосовании по поправкам в конституцию, выросло до 93%

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ВЦИОМ: 93% россиян знают о голосовании по поправкам в Конституцию РФ

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Названы востребованные у россиян поправки к Конституции

Lenta.ru07:49

Конституционные поправки: рейтинг предпочтений россиян

ВЦИОМ07:14
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Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что с 18 марта вернулись на родину около 240 тысяч россиян согласно спискам оперативного штаба, еще необходимо вывезти более 25 тысяч человек.
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